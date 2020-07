Tottenham slaktes: - De kommer til å få ham sparket

Eksperter mener Tottenham Hotspur bør være bekymret.

Det var lite som minnet om en Champions League-finalist da Spurs tapte 1-3 borte mot Sander Berge og hans lagkamerater i Sheffield United torsdag kveld.

London-laget som nå befinner seg på 9. plass står i fare for å ende på deres svakeste plassering i Premier League på tolv år.

- At et lag som var i Champions League-finalen forrige sesong akkurat nå har like mange poeng som Burnley er jo en syk nedtur. Jeg tror det er veldig mange desillusjonerte Tottenham-fans som innser at de gode årene faktisk er bak oss, sier tidligere Spurs-keeper, Erik Thorstvedt, til Nettavisen.

Han tror det kan gå en stund før London-klubben vil være i stand til å kjempe om topplasseringer i Premier League igjen.

Les også: Pochettino vil tilbake til Tottenham

FØLGER MED: Erik Thorstvedt jobber i dag som fotballekspert for TV 2. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Tottenham ansatte Jose Mourinho som erstatter for den populære Mauricio Pochettino som fikk sparken etter en periode med svake resultater.

Thorstvedt er imidlertid i tvil om at portugiseren vil lykkes med Spurs.

- Det er ingenting som tyder på at Mourinho får dette laget til å spille med et form for system, overbevisning og filosofi. Det ser ikke ut til å være noen gode mønster som er i bunn.

- De beste managerne er gode taktisk, de har gode spillermønster innarbeidet i laget sitt og så har de en måte å samarbeide med spillerne på som gjør at de får ut enda mer av dem. Jeg er litt usikker på om Mourinho har det i seg, forteller Thorstvedt.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Skeptisk til Tottenham-forsvaret



Nordmannen er langt fra den eneste eksperten som tror Tottenham skal få slite fremover.

Tidligere Chelsea-spiller Craig Burley jobber i dag som ekspert for ESPN. Skotten er i likhet med Thorstvedt kritisk og mener Tottenham har mye å være bekymret over.

Burley som scoret for Skottland mot Norge i VM i 1998, trekker blant annet frem Tottenham-forsvaret som et problem. ESPN-eksperten tror Mourinho vil få sparken dersom forsvarsrekken hans ikke bedrer seg betydelig.

- For øyeblikket har han en bakre firer som kommer til å få ham sparket, sier Burley.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

EKSPERT: Craig Burley har i flere år jobbet som fotballekspert for ESPN. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Skotten presiserer at det er Mourinho som har ansvaret ettersom det er han som blant annet har valgt å satse på Eric Dier og Davinson Sanchez som midtstoppere.

Thorstvedt er ikke like negativ som Burley, men er tydelig på at Mourinho arvet et forsvarsproblem da han tok over Spurs-jobben.

Jan Vertonghen og Toby Alderweireld var i flere sesonger sett på som ett av de beste stopperparene i Premier League, men pilene har for alvor begynt å peke nedover for de belgiske forsvarsspillerne.

Thorstvedt mener imidlertid at det blir for enkelt å bare kjøpe seg ut problemene.

- Det går an å få dette til å fungere. Man må bare trene og drille på dette. Og det er dette som skal være Mourinhos forse. Det er det han har bygd karrieren sin på - det å være pottetette bak, forteller Thorstvedt.

Han er derimot usikker på om Mourinho fortsatt er i stand til det.

- Nå ser det bare ut som han ikke klarer det lenger, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Les også: Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Tror Kane vil forlate Spurs

Skal vi tro ESPNs eksperter er det imidlertid ikke bare i forsvaret at Tottenham kan vente seg problemer fremover.

Burley og tidligere Liverpool-spiller Steve Nicol tror Spurs kan miste deres toppscorer Harry Kane dersom de ikke engang klarer å kvalifisere seg til Europa League.

- Jeg kan ikke forstå hvorfor han skulle bli, sier Nicol.

Han mener det er lite som tyder på at Tottenham-styreformann Daniel Levy vil bygge opp laget med dyre spillerkjøp i tiden som kommer.

- Sannheten er at Levy ikke kommer til å gjøre det. Han kommer til å se etter røverkjøp - akkurat som de har gjort de seneste årene. De har fått igjen for det i en periode, men det vil til slutt slå tilbake på deg og det er det som skjer nå, forteller Nicol.

Han får støtte av ESPN-kollega Burley.

- Hvis Tottenham ikke klarer å kvalifisere seg til noen av de europeiske turneringene, noe som virker sannsynlig at de ikke klarer, hvordan selger man det inn til en av de beste og mest ettertraktede spissene i europeisk fotball, sier Burley som mener Tottenham bør være bekymret.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

TOPPSCORER: Harry Kane har bøttet inn mål for Tottenham i flere sesonger. Foto: Jason Cairnduff/nmc Pool (Pa Photos)

Thorstvedt er derimot ikke enig med Burley og påpeker at Kane har en kontrakt han må forholde seg til.

Samtidig tror den tidligere Spurs-keeperen at interessen for Kane trolig ikke er like stor som den var for bare noen år siden.

- Harry Kane er nok ikke verdt like mye som han var. Han har hatt mye skader og i spillet så er han ikke i nærheten av å komme til like mange avslutninger som han gjorde tidligere, sier Thorstvedt som tror Tottenham vil klare å beholde spissen.

Om Kane vil klare å hjelpe Spurs høyere opp på tabellen igjen gjenstår å se.

Tottenham møter Everton i neste seriekamp førstkommende mandag.