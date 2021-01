Tottenham slet seg videre i FA-cupen etter voldsom sluttspurt

Tottenham er klar for 5. runde i FA-cupen, men Jose Mourinhos menn måtte kjempe hardt for 4-1-seieren mot Wycombe.

Wycombe, tabelljumbo på nest øverste nivå i engelsk fotball, solgte seg dyrt mot langt mer meritterte Tottenham i mandagens 4. rundekamp.

Tottenham-manager José Mourinho sparte sin største stjerner fra start, men så ingen annen mulighet enn å sende både Harry Kane og Son Heung-min på banen i annen omgang for å berge avansementet.

Wycombe tok nemlig ledelsen ved Fred Onyedinma etter snaut halvspilt første omgang og la press på gjestene fra London. Utlikningen kom rett før pause da Gareth Bale lurte hjemmelagets offsidefelle og forlenget et innlegg i mål.

Med til historien hører det at Tottenham hadde to baller i tverrliggeren, men scoringene satt like fullt langt inne for laget som ligger på femteplass i Premier League.

Med en drøy time igjen å spille ble Harry Kane byttet inn, og like etterpå var det også duket for angrepskollega Son. Sistnevnte fikk en gedigen sjanse til sette inn 2-1 ti minutter før full tid, men avslutningsforsøket endte svakt over mål.

Med fem minutter igjen lobbet Harry Winks ballen i mål fra utenfor 16-meteren etter at Harry Kane hadde hatt en stor sjanse. 2-1-målet ble åpenbart tungt å svelge for hjemmelaget.

I minuttene som fulgte gikk Wycombe i oppløsning defensivt. Det resulterte i to nye baklengs. Først styrte Tanguy Ndombele inn 3-1 etter forarbeid av Son, og deretter sørget sammen mann for at kampen endte 4-1.

I neste runde skal Tottenham møte Everton.

