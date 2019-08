Tottenham slo Aston Villa i serieåpningen

Det lugget lenge, men Tottenham gikk seirende ut av åpningskampen sin i Premier League.

TOTTENHAM - ASTON VILLA 3-1

Kampen var såvidt passert minuttet da Lucas Moura snappet ballen fra en uoppmerksom Elmohamady, og fosset retning Aston Villa-målet.

Dessverre for hjemmesupporterne endte den gode muligheten med et skuddforsøk som gikk langt og vel over, men det var i det minste en indikasjon om at vi hadde en fartsfylt affære i vente.

Pangstart for Aston Villa

Samme mann kom til en god mulighet fem minutter senere, men Tom Heaton i Villa-buret hadde få problemer med å redde hodestøtet fra brasilianeren.

Og som vi har sett så mange ganger før i fotballen, så gjelder det å ta vare på mulighetene sine.

Spør bare John McGinn, som ikke lurte to ganger da han fikk muligheten til dra av Danny Rose med en lekker vending, før han banket ballen nede til siden for Lloris.

Med det tok Villa en noe overraskende, men ikke ufortjent ledelse på Tottenham Hotspur Stadium.

Det var en åpen og fartsfylt førsteomgang i London, hvor begge lag viste gode tendenser ved flere anledninger. Best var kanskje bortelaget, som faktisk kunne økt ledelsen etter 20 minutter.

Trezeguet ble spilt lekkert igjennom av McGinn, og hadde ikke Alderweireld vartet opp med en blokkering tatt ut av stopperboka - så hadde egypteren etter alle solemerker økt ledelsen til Birmingham-laget.

ENORM: Tyrone Mings gjorde en svært god figur for Aston Villa mot Tottenham. Foto: Matthew Childs (Reuters)

I pausen fikk spesielt Danny Rose gjennomgå av TV 2 studioet.

- Det er litt sånn... Hvor har du vært i sommer? Det ser ut som han spiller treningskamp, kommenterte Simen Stamsø Møller om Tottenham-backen, som hadde en svært svak omgang for Tottenham.

Erik Thorstvedt på sin side var mer opptatt av å skryte Aston Villa, som virkelig viste at de har fortjent sin plass i Premier League denne sesongen.

- De har for det første ikke noe sånn at de «vi må være tro mot våre prinsipper» og skal spille offensivt og «gunne på.» De er pragmatiske og forholder seg til hvem de spiller mot. Har en klar plan og ligger kompakt. Det har de ingen problemer med- og sier her er vi, forsøk å bryt oss ned, sa den tidligere Tottenham-spilleren.

Og la til:

- Når vi får sjansen så skal vi prøve å kontre på dere. Det har fungert helt glitrende. Alt henger sammen, de nye spillerne har blitt inkorporert i laget og foreløpig virker det som alle er disiplinerte og alt henger sammen.

VAR: Også i denne kampen ble VAR tatt i bruk, uten at noen avgjørelser ble tatt av systemet. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Enorme midtstoppere

Slik trenden har vært i åpningsrunden av Premier League, startet også den andre omgangen med et angrep nærmest umiddelbart fra avspark. Litt flipperspill i Villa-boksen endte til slutt med en god avslutningsmulighet for Lamela, men blokken til Engels var det stor klasse over.

Få minutter senere var det en stor mulighet også for Sissoko, men spilleren viste med sitt skuddoforsøk hvorfor han ikke er kjent for å score mange mål over en sesong. Tottenham-spilleren fikk skyte fra hjørnet av femmeteren, men ballen endte faktisk med innkast til Villa.

Midtforsvaret til bortelaget hadde jevnt over en svært solid dag på kontoret. Mings og Engels stanget og klarerte unna det aller meste som ble sendt inn i feltet deres - noe som etterhvert førte til at Tottenham ble veldig trange i spillet sitt, og flere mislykkede skuddforsøk fra avstand fulgte.

Debut-mål for hjemmelaget

Drøye 20 minutter før fullt tid fikk Mings også prøvd seg som en slags keeper også - i det Heaton var langt ute og brøt ballbanen foran Kane. Lamela prøvde seg fra distanse, men skuddet hadde ikke nok kraft, og Mings rakk tilbake som siste mann og fikk avverget.

Men store forsvarskjemper til tross, så måtte de til slutt kapitulere - og det var debutanten som skulle gjøre det for hjemmelaget.

Tanguy Ndombele fikk muligheten fra distanse, etter først en fantastisk redning fra Heaton, og så litt klabb og babb i feltet. Når først ballen havnet hos franskmannen, så bredsidet han ballen lekkert til side for Heaton.

- Her er jeg, sa franskmannen, hjertelig velkommen, sa hjemmefansen - ropte en energisk Kasper Wikestad for TV 2.

Pochettino sendte like etter innpå Christian Eriksen, som har vært et usikkert lodd i sommer. Dansken viste ingen tegn til å ønske seg bort fra London, der han umiddelbart satt gnist på Tottenham-laget.

JUBELSCENER: Tottenham feirer etter at laget har snudd oppgjøret mot Aston Villa. Foto: Daniel Leal-olivas (AFP)

Resten av oppgjøret skulle i all hovedsak handle om Tottenham, som jaktet det avgjørende målet.

Da skader det ikke å ha Harry Kane i laget sitt.

Erik Lamelas pasning nådde akkurat gjennom, og i en svært presset situasjon klarte England-spissen å hamre ballen i mål - til enorm jubel fra hjemmesupporterne.

- Harry Kane gjør som Harry Potter - han tryller det bort!, sa Kasper Wikestad.

Like etter var samme mann på ballen igjen, og med en utsøkt avslutning langt nede i hjørnet, var Kane plutselig oppe i to mål på bare fem minutter, og med det var det ingen tvil om hvor seieren skulle gå.