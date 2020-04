Tottenham snur etter massiv kritikk

Spurs gjør som blant annet Liverpool, og snur 180 grader etter massiv permitteringskritikk.

Tottenham gjorde nylig som flere andre Premier League-klubber da de gikk til det steget å permittere enkelte ansatte.

London-klubben ble møtt med massiv kritikk da det ble kjent at de ville permittere ansatte gjennom å søke om at myndighetene skulle dekke 80 prosent av lønnskostnadene til de permitterte.

Nå opplyser klubben at de har ombestemt seg, og at ansatte som ikke er spillere vil få full lønn ut mai.

- Vi har besluttet at alle som ikke er spillere, enten det er fulltid, deltid eller permitterte, vil få 100 prosent lønn for april og mai. Det er kun styret som vil ta lønnskutt, skriver klubben i en uttalelse mandag.

Premier League-klubbens styreformann og deleier Daniel Levy fortalte i en uttalelse forrige uke at koronakrisen har fått økonomiske konsekvenser for Tottenham og at ansatte derfor er satt ned 20 prosent i lønn og at de planlegger å gi myndighetene ansvaret for de ansattes lønnsinntekter.

Det fikk klubben skarp kritikk for.

Myndighetene i England har nylig etablert «Coronavirus Retention Scheme», en ordning hvor man kan søke om å få opp til 80 prosent av lønnen dekket som følge av tapte inntekter i forbindelse med koronakrisen.

Det er denne ordningen Tottenham først aktet å benytte seg av, før de mandag snudde.

- Kritikken klubben har mottatt den siste uken har kjentes desto mer på grunn av vår merittliste over gode gjerninger og vår enorme følelse av ansvar for å ta vare på de som er avhengige av oss, spesielt lokalt, sier Levy i pressemeldingen.

Han kommer nå med en beklagelse.

- Vi beklager enhver bekymring forårsaket i en engstelig periode, og håper arbeidet som supporterne våre vil se oss gjøre i løpet av de kommende ukene, da stadionet vårt tar et helt nytt formål, vil gjøre dem stolte av klubben sin.

Klubben skriver nemlig at deler av den flunkende nye arenaen vil bli brukt som behandlingssenter for testing av koronaviruset.