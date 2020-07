Tottenham stakk av med seieren i byderbyet: - Aldri vært mindre nervøs

En uvanlig målscorer sikret samtlige tre poeng for Tottenham i London-derbyet.

TOTTENHAM - ARSENAL 2-1

Det så mørkt ut for Tottenham da Alexandre Lacazette sendte Arsenal i føringen etter et drøyt kvarter, men mål fra Heung-min Son og Toby Alderweireld sørget for en imponerende snuoperasjon på London Stadium.

- Det var tett. Begge lag hadde flere sjanser. For å være ærlig så mener jeg Arteta har funnet en formel som fungerer bra for Arsenal, og vi prøvde å tilpasse oss dette. Det klarte vi også veldig bra. Vi kontrollerte backene deres, vi var dominerende, sa Mourinho til Sky Sports etter kampslutt.

Og la til:

- Vi var komfortable mens de hadde ballen, og så kom vi til sjanser. Bra lagånd i dag, og Arsenal hadde tross alt 48 timer mer enn oss på å forberede seg til kampen. Spillerne mine spilte med hjertet utenpå drakta, og vi er glade nå fordi vi har gjort supporterne våre glade. Vi er fornøyde med at vi fortsatt kjemper om en plass i Europa, vi har fortsatt ting å kjempe for.

- Langt forbi slurvete

Harry Kane noterte seg for kampens første store sjanse, etter et svært godt gjennomspill fra Lucas Moura. England-spissen forsøkte å lobbe ballen over Emiliano Martinez, men Arsenal-sisteskansen gjorde seg stor og fanget kula.

Så bestemte Alexandre Lacazette seg for å utnytte svakt forsvarsspill hos vertene, og fra 20 meter bare hamret franskmannen ballen i krysset, med en kraft man ikke ser hver dag i Premier Legue.

- En vanvittig avslutning. Han bare måker den opp i nærmeste kryss!, sa Petter Myhre for TV 2, og fikk støtte av Kasper Wikestad:

- Det er snakk om pangstarter, og han gjør det bokstavelig her, Alexandre Lacazette.

Ledelsen skulle dog bare vare i to minutter, før det var Arsenal sin tur til å rote det til i bakre rekker.

LEKENT: Son Heung-min noterte seg for et nydelig mål på søndag. Foto: Michael Regan (AP)

Dårlig kommunikasjon og pasningskvalitet mellom Sead Kolasinac og David Luiz gjorde at Heung-min Son kunne snappe ballen, og sør-koreaneren stormet rett mot mål og chippet ballen over Martinez.

- David Luiz surrer det til, og det Son gjør der er majestetisk, sa Myhre.

- Det er vanskelig å tro at Arsenal at Arsenal klarte å gi bort det målet der. Det er langt forbi slurvete. Det var kanskje ikke den beste pasningen fra Kolisinac, men Luiz er på hæla igjen. Han var ikke klar for ballen. Son utnytter situasjonen - for en gavepakke det var, sa tidligere England-stopper, Matt Upson, for BBC underveis i oppgjøret.

Det var høy intensitet i det meste vi fikk servert før hvilen på Tottenham Stadium, og begge lag hadde flere gode muligheter til å snappe ledelsen. Spesielt skuddforsøket til Ben Davies etter en liten halvtime hadde kanskje fortjent en bedre skjebne.

- Ikke noe på spill

Den andre omgangen startet noe mer nølende enn den første, og ingen av lagene så ut til å ville ofre alt i jakten på scoring. Arsenal fikk trille en del ball på egen banehalvdel og på midten, noe Tottenham så komfortable ut med.

The Athletics redaktør, Alex Kay-Jelski, hadde følgende på hjertet om tingens tilstand i London:

- Jeg tror aldri jeg har vært mindre nervøs mens jeg har sett på et Nord-London-derby. Det er bare ikke noe på spill. Tap eller vinn, det utgjør egentlig ingen forskjell. En veldig rar likegyldighet.

Det gikk lenge mellom mulighetene etter pause, og til tross for at Arsenal dominerte banespillet, resulterte det ikke i noe særlig.

20 minutter før full tid fikk Tottenham og Son en svært god mulighet til å ta ledelsen, men Martinez vartet opp med en praktprestasjon som siste mann og fikk avverget det hele i tolvte time.

DRØMMESCORING: Alexandre Lacazette vartet opp med det helt utrolige, men det holdt bare til poengdeling mot Tottenham. Foto: Michael Regan (Reuters)

Arsenal-kometen, Bukayo Saka, kom inn på banen og skapte umiddelbart litt trøbbel for Tottenham-forsvaret. Ellers var det flere saftige taklinger på gressmatta, i det som etterhvert utviklet seg til en aldri så liten stillingskrig.

En av de som takler best, var også den som sikret seieren for José Mourinho og Tottenham.

Toby Alderweireld raget høyest på et hjørnespark, og stanget inn hjemmelagets andre mål for kvelden. Like etter kunne Kane ha økt ledelsen ytterligere, men Martinez vartet opp med nok en svært god redning.

- Arsenals defensive utfordringer viser seg igjen. De spiller soneforsvar og ingen tar ansvar for å angripe ballen. Det ville alltid bare være én vinner av duellen mellom Kieran Tierney og Toby Alderweireld, sa BBC-ekspert, Matt Upson.

Sluttminuttene var hektiske, og Arsenal jaktet utligningsmålet til det siste. Det kom dog aldri, og dermed var det José Mourinho og Spurs som kunne le sist.