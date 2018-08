Tottenham-stjerne skjøt Sør-Korea videre

Tottenhams Son Heung-min scoret kampens eneste mål på volley da Sør-Korea spilte seg fram til åttedelsfinale i Asia-lekene i fotball mandag.

Kirgisistan ble slått 1-0 etter at Son hamret ballen i mål fra spiss vinkel etter 63 minutters spill. Dermed sikret Sør-Korea seg plass i utslagsrundene.

Det betyr videre at Son fortsatt har kurs for gullet han trenger for å unngå å måtte avtjene den obligatoriske verneplikten i hjemlandet.

Skulle Tottenham-profilen lede Sør-Korea til seier i Asia-lekene unntas han fra regelen om verneplikt.

Førstegangstjenesten i Sør-Korea varer i to år, hvilket vil føre til en potensielt ødeleggende pause i Premier League-profilens fotballkarriere.

Sør-Korea er regjerende mester i Asia-lekene, men røk på et sjokktap mot Malaysia sist fredag. Kampen endte 1-2.

