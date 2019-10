Tottenham-stjernene slår tilbake mot utroskapsrykte

Christian Eriksen og Jan Vertonghen tok til sosiale medier for å skyte ned ryktet om dårlig stemning.

Begge Tottenham-stjernene har valgt å slå tilbake mot ryktet, som har sitt opphav fra en tweet fra brukeren «Casual Mind». Der hevdes det blant annet at belgiske Vertonghen skal ha hatt et forhold til Eriksens kone.

Tweeten, som siden er blitt slettet, hevdet blant annet at også Harry Kane skal ha blitt involvert i et basketak i garderoben. De fremhevet også et blått øye som Vertonghen skal ha hatt i etterkant av det påståtte basketaket.

Tweeten, som også omtales av blant andre Daily Mail og The Sun, hevdet videre at Tottenham ikke ønsket å tilby Jan Vertonghen ny kontrakt, mens Christian Eriksen var nære ved å signere for Real Madrid.

- Bullshit

På toppen av dette hevdet de også at flere av spillerne ikke snakket med hverandre i Tottenham-garderoben, og at Mauricio Pochettino fort kan bli ny Real Madrid-trener.

Dette har tydeligvis fått sinnene i kok i Tottenham-leieren, dagen etter at de ble smadret 2-7 hjemme mot Bayern München i Champions League-gruppespillet.

TWEETEN: Dette er tweeten som skapte furore for Tottenham-spillerne Foto: Screenshot (Twitter)

Christian Eriksen har selv tatt til sosiale medier der han siterer tweeten, og oppsummerer med «bullshit». Også Jan Vertonghen har tatt til Twitter der han støtter sin danske lagkamerat.

Ifølge The Mirror, så har Eriksen vært sammen med Sabrina Kvist Jensen siden 2012, og paret fikk sitt første barn i 2018.

Vertonghen og Eriksen har også en lang fortid sammen fra nederlandsk fotball, da de begge var å finne i hovedstadsklubben Ajax. Vertonghen signerte for Tottenham i 2012, og Eriksen tok samme vei året etter.





På vei vekk?

Eriksen var åpen i sommer om at han fort kunne ønske seg en ny utfordring, og var koblet med overganger både til Real Madrid og Atlético Madrid i den spanske hovedstaden.

Også Manchester United har blitt nevnt i forbindelse med den danske playmakeren som har under året igjen av sin nåværende kontrakt på Tottenham Hotspur Stadium. Han spilte ikke tirsdagens oppgjør mot Bayern München.

På utgående kontrakt i Tottenham finner vi også 32 år gamle Vertonghen. Han har til gode å skrive under på en ny avtale i Nord-London, og kan forsvinne ut dørene samtidig som Eriksen.

Sesongstarten har overhode ikke vært optimal for Pochettinos mannskap, som i skrivende stund ligger på sjetteplass i Premier League. De tapte sin foregående Premier League-kamp borte mot Leicester.

I Champions League har ting heller ikke gått spesielt bra for «Lilywhites», som spilte uavgjort borte mot Olympiakos før de fikk juling av mesterlaget fra München i den andre kampen.

Som om ikke det var ille nok har de også nylig røket ut i den tredje runden av den engelske ligacupen, etter at Colchester, som til daglig spiller på nivå fire i England, ble hakket for sterke etter straffesparkkonkurranse.