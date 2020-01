Tottenham til omkamp i FA-cupen etter sen utligning

Lenge så det ut til å gå veien for Tottenham, men nå venter omkamp mot Southampton i FA-cupen.

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 1-1

Mangelen på Premier League-fotball er til å kjenne på, men heldigvis ble vi servert en rekke oppgjør i FA-cupens fjerde runde - hvor brorparten av oppgjørene hadde avspark klokken 16.00.

Størst spenning var det knyttet til Tottenhams møte med Southampton på St. Marys. Josè Mourinho har neppe fått den starten som Spurs-sjef han gjerne ønsket seg - og på lørdag ventet en ny utfordring for portugiserens mannskap.

- Lamela-byttet endret kampbildet

Det var Tottenham som styrte kampens første omgang, og London-laget var uheldig som fikk et mål annullert for offside. Lo Celsos skudd mot mål gikk via Son som sto i offside, og dermed var det lite å si på avgjørelsen.

Tottenham kom til flere gode muligheter før hvilen, men slet stort med å finne veien til nettmaskene. Dårlige avgjørelser i avgjørende øyeblikk og heltemodig forsvarsspill får ta sin del av skylden for det.

Southampton hadde også en gyllen mulighet til å ta ledelsen før hvilen, men en heroisk inngripen fra Japhet Tanganga fikk akkurat klarert ballen på målstreken.

HEKTET AV: Gedson Fernandes får en klapp på skulderen av Josè Mourinho. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Gedson Fernandes fikk sin første start for Tottenham denne lørdagen, men klarte aldri helt å finne seg til rette i oppgjøret mot Soton. Bare ti minutter ut i andre omgang ble portugiseren erstattet av Erik Lamela, et grep som umiddelbart ga resultater.

Kampens andre omgang var nemlig ikke mer enn 12 minutter gammel da Tottenham fikk hull på byllen, og det på lekkert vis.

Lo Celso vandret over store deler av banen, før han slapp ballen akkurat riktig til Lamela, som igjen fant Son - som banket ballen ned i hjørnet. Southampton-spillerne mente i det lengste at Dele Alli hadde vært for hard i en duell i forkant av scoringen, men etter en liten (?) VAR-sjekk ble målet stående.

Det var i stor grad Tottenham det handlet om denne ettermiddagen, til tross for at hjemmelaget aldri ga opp jakten på utligningen. Spurs gjorde det vanskelig for Soton å finne åpningene de trengte, og var også hissige på kontringene som bydde seg.

I kampens 84. minutt fikk Danny Ings en vanvittig mulighet til å sette inn hjemmelagets utligning, men Soton-spissens hodestøt fra fem meter gikk til side for Gazzaniga i Tottenham-buret.

Bare minutter senere eksploderte det på St. Marys.

Etter noe klabb og babb endte ballen til slutt hos Boufal på drøye seksten meter - og Soton-spilleren banket ballen i nettmaskene bak Gazzaniga, som ikke kunne gjøre mye i den situasjonen. Dermed snudde også initiativet i kampen, og plutselig svingte det voldsomt på St. Marys.

Flere mål skulle det dog ikke bli - og dermed må de to Premier League-lagene ut i omkamp om avansementet i FA-cupen.

Slik endte de resterende kampene i FA-cupen lørdag:

Brentford - Leicester 0-1

Burnley - Norwich 1-2

Coventry- Birmingham 0-0

Millwall - Sheffield United 0-2

Newcastle - Oxford United 0-0

Portsmouth - Barnsley 4-2

Reading - Cardiff 1-1

West Ham - West Bromwich 0-1

Hull - Chelsea (avspark 18.30)