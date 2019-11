Tottenham vant i Mourinhos første hjemmekamp i Premier League

Tottenham med viktig seier mot Bournemouth, men Mourinhos valg før kampen vekker oppsikt.

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 3-2

Tottenham tok en etterlengtet trepoenger hjemme mot Bournemouth på Tottenham Hotspur Stadium lørdag.

Dele Alli sendte hjemmelaget i føringen etter 21 minutter. En lang ball i bakrom ble lagt perfekt til rette av Heung-Min Son.

Det ga Alli en enkel jobb med å sette ballen i det åpne målet.

Hyllet ballhenteren

Det var i forkant av kampen viet mye oppmerksomhet til ballgutten, som i onsdagens Champions League-kamp mot Olympiakos var sterkt delaktig i Tottenhams utlikning.

15 år gamle Callum Hynes ble invitert med på lagets lunsj før kampen mot Bournemouth.

I etterkant av denne seansen kom Jose Mourinho med en oppsiktsvekkende beskjed.

Ifølge BBC-kommentator Conor McNamara skal Mourinho nemlig ha fortalt han at han har bestemt seg for å invitere en ballgutt eller jente til å være med laget før hver hjemmekamp.

- Jeg snakket akkurat med Jose Mourinho i tunnelen. Han sier at etter at 15 år gamle Callum Hynes ble med laget under deres før-kamp-lunsj, så vil han nå invitere en ballgutt eller balljente for å gjøre det samme før hver hjemmekamp. Flott gjort, skriver McNamara på Twitter.

Tre viktige poeng

Tottenham tok tre svært viktige poeng i lørdagens kamp og klatrer til en femteplass på tabellen med 20 poeng etter dagens seier.

Alli skulle bli den store helten for de hvitkledde.

Etter 50 minutter doblet engelskmannen hjemmelagets ledelse. En lang ball fra Toby Alderweireld direkte i bakrom over hodet på Bournemouth-forsvaret sørget for at Alli kom alene med keeper.

Alli dempet ballen på brystet og vippet inn 2-0 etter en flott prestasjon.

Dagen kunne ha blitt komplett for Alli, men skuddet fra kort hold gikk over etter 56 minutter.

Etter 69 minutter vartet hjemmelaget opp med nok et flott angrep. Son ble spilt fri på venstrekanten og slo et perfekt innlegg til Moussa Sissoko inne i feltet.

Franskmannen prikket hjørnet med en flott avslutning på hel volley.

3-0 til Tottenham og smilene gikk nærmest rundt på Tottenham-benken.

Redusering

Et kvartet før slutt fikk Bournemouth sin redusering. Et nydelig slått frispark av Harry Wilson sørget for at gjestene noterte seg i målprotokollen.

Liverpool-lånet svinget ballen perfekt over muren, via tverrliggeren og i nettet.

Samme mann reduserte nok en gang seks minutter på overtid, men Tottenham stod i mot på slutten og sikret tre poeng i Mourinhos hjemmedebut i hjemlig serie.