Tottenham videre i FA-cupen etter seier mot Middlesbrough i omkampen

Tottenham og José Mourinho er videre i FA-cupen.

TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH 2-1

Tottenhams argentinere sikret avansement i FA-cupen med scoringer før hvilen, men det ble dramatiske sluttminutter for Tottenham og Josè Mourinho etter en overraskende Boro-scoring.

To raske Spurs-mål

Allerede i kampens fjerde minutt ble Tottenham servert en gavepakke av dimensjoner, da Boros sisteskanse serverte Giovani Lo Celso en mulighet han tok godt vare på.

Et svakt utspill, noen fine detaljer og en iskald avslutning senere var Tottenhams ledelse et faktum.

Bortelaget hadde en gyllen mulighet til å utligne drøye ti minutter senere, men Gazzaniga var lynraskt nede og reddet avslutningsforsøket til Nmecha.

TENTE ET HÅP: George Savilles scoring ga bortelaget et ørlite håp i kampen mot Tottenham.

Og som det ofte går når man skusler bort mulighetene sine på dette nivået, så gikk Tottenham nærmest rett opp i angrep og økte ledelsen - denne gangen fra Erik Lamela. Argentineren viste frem fine takter med den scoringen.

En skikkelig argentinsk aften altså, og Tottenham viste jevnt over svært gode tendenser før hvilen. Lucas Moura så gnistrende god ut, og kunne ved et par anledninger økt ledelsen til hjemmelaget.

Boro hadde også sine muligheter, men var regelrett svake i avslutningsøyeblikkene før hvilen.

Lite overbevisende keeperspill

Begge lag entret Tottenham-matta uendret etter hvilen, og kampbildet forble det samme innledningsvis etter pausen. Det var dog Boro som kom til omgangens første ordentlige mulighet, på et godt frisparkforsøk - som ble møtt av en minst like god keeperprestasjon fra Gazzaniga.

Tottenham så ikke ut til å ha store problemer med å kontrollere kampen - selv i fraværet til Harry Kane. I andre omgang ble Moura erstattet av Son, og det er ikke usannsynlig at det er nettopp de to som vil veksle på ansvaret på topp for Spurs i den kommende tiden.

FLERE GODE INVOLVERINGER: Paulo Gazzaniga gjorde en god figur frem til målet.

Spenningen meldte seg på i kampen da Boro fikk en redusering drøye ti minutter før full tid. Gazzaniga hadde frem til det stått en svært god kamp, men vil nok neppe se tilbake på den inolveringen med mye glede. Avslutningen fra George Saville var hverken veldig hard eller velplassert, men den trillet stadig forbi Gazzaniga i mål.

Dermed fikk Boro fornyet tro på det de drev med, og i noen minutter så Tottenham noe rystet ut.

Det skulle dog ikke bli med mer enn håpet for bortelaget, som aldri klarte å få den siste avgjørende scoringen. Dermed er Tottenham videre til fjerde runde i FA-cupen, hvor Southampton venter de liljehvite.

Slik endte de øvrige oppgjørene i FA-cupen på mandag:

Blackpool - Reading 0-2

Coventry - Bristol Rovers 3-0

Newcastle - Rochdale 4-1

Shrewsbury - Bristol City 1-0