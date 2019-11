Tottenhams Danny Rose i oppsiktsvekkende intervju: - Dere kommer trolig til å høre rykter

Tottenham-backen skal ha fått beskjed om at han ikke får ny kontrakt, men er fast bestemt på å bli værende fram til 2021 i Premier League-klubben.

Danny Rose ser ikke ut til å være en del av framtidsplanene i Tottenham. Backen hevder nå at klubben ønsker å selge ham, men at han ikke har noen planer om å dra.

I sommervinduet gikk det flere rykter om at Rose var på vei bort fra Spurs og han ble blant annet koblet med en overgang til Watford. Manager Mauricio Pochettino lot backen bli hjemme under sesongoppkjøringen, slik at han kunne ordne en overgang, men det ble aldri noen avtale og Rose er fortsatt Tottenham-spiller.

- Drar ikke noe sted



Det har han altså planer om å være i minst 18 måneder til.

- Det er helt åpenbart hva som skjedde i sommer. Folka i toppetasjen hos Tottenham forsøkte å gjøre, det de forsøkte å gjøre. Jeg har sagt til dem at jeg har 18 måneder igjen av kontrakten og at jeg ikke drar noe sted før den løper ut, sier Rose i et intervju med avisen London Evening Standard.

Avtalen til Rose varer fram til sommeren 2021.

- I januar kommer dere trolig til å få høre rykter om meg, men jeg gir beskjed her og nå om at jeg ikke skal noe sted før kontrakten min går ut, sier backen videre.

- Får ikke ny kontrakt



Venstrebacken skal ha fått beskjed av styreformann Daniel Levy om at han ikke er en del av klubbens planer og at det ikke blir noe tilbud om ny kontrakt.

- Daniel Levy sa til meg i sommer at det ikke var noen ny kontrakt til meg i Tottenham. Det er greit. Jeg kan respektere det. Vi går videre, sier han.

I intervjuet trekker han videre fram sin beundring for manager Mauricio Pochettino og sier at det eneste som kan få ham til å dra fra Tottenham, er om argentineren stopper helt å snakke med ham.

Skapte overskrifter i 2017



Rose har vært på banen i elleve kamper for Spurs denne sesongen. 29-åringen er også tatt ut i landslagtroppen som spiller kamper denne uken.

Ifølge Rose selv skal budene som tikket inn forrige sommer ha vært «elendige».

Det er nå drøye to år siden den samme Rose kom med oppsiktsvekkende sitater til avisen The Sun rett før ligastart i 2017. Den gang var han kritisk til londonklubben, mente den ikke hentet store nok profiler og var åpen på at det var mulig å tjene langt mer penger i andre klubber.

Uttalelsene i The Sun ble tatt ille opp både i Tottenhams spillergruppe og blant lederne. Rose måtte derfor senere unnskylde disse uttalelsene.