Tottenhams Eric Dier forklarer det mystiske fraværet

Midtbanespilleren har vært borte fra Tottenhams lagoppstilling og mistet plassen på Englands landslag. Nå snakker han ut om marerittet han har vært igjennom.

Eric Dier har i flere sesonger vært en sentral skikkelse for Tottenham, men denne sesongen har vi sett lite til den anvendelige midtbanespilleren.

Det har versert rykter om at engelskmannen har vært ute med skade, mens det fra Tottenhams side har blitt hevdet at Dier har slitt med et magevirus.

Sannheten er imidlertid at det har vært langt mer alvorlig.

Mystisk fravær



I et intervju med The Guardian forklarer Dier nå for første gang bakgrunnen for det mystiske fraværet fra fotballbanen denne høsten.

Det hele startet i midten av desember i fjor, rett før et møte med Burnley. Dier følte seg uvel hjemme, hadde vondt i magen og måtte melde forfall.

Blindtarmen hadde sprukket og han hadde fått en infeksjon. En potensielt farlig situasjon og Dier måtte til sykehus for en hasteoperasjon.

Sykdommen førte til at midtbanespilleren fikk et langt avbrekk.

- Det var ganske alvorlig. På det tidspunktet var det flere spillere som slet med mageproblemer, så vi antok at det var grunnen. Det er ikke det medisinske apparatets feil. De behandlet meg på fantastisk vis, forteller Dier til The Guardian.

- Jeg satt hjemme og plutselig måtte jeg hastes til sykehus. Jeg ble operert umiddelbart. Det var egentlig flaks, men i etterkant var det vanskelig. Jeg ble syk på ny og på ny, forteller 25-åringen om sykdommen.

Ble ikke frisk



Selv etter operasjonen fortsatte problemene og han følte seg ikke frisk.

- Immunforsvaret mitt taklet ikke medisinen og derfor ble jeg syk på ny. Folk sa jeg var skadet, men det var ikke tilfellet. Jeg ble bare syk og det var frustrerende.

I sommer måtte Tottenham-stjernen under kniven igjen.

- Det som hendte meg er ikke normalt. Det var en veldig merkelig opplevelse, men forhåpentligvis noe som gjør meg sterkere. Det er som det er. Nå er det borte og jeg ser framover, forteller midtbanespilleren.

Tilbake på banen



Dier var tilbake for Tottenham i seieren borte mot Røde Stjernen tidligere denne uken og håper nå han har lagt problemene bak seg for godt.

- Jeg har følt at jeg er på riktig vei en stund nå. Det har vært veldig uheldige omstendigheter. Først blindtarmen, så sesongoppkjøringen og detter en ny operasjon. Etter den har jeg følt meg virkelig bra, sier Dier.

25-åringen har kun startet tre kamper for Tottenham denne sesongen. Han har også kommet inn som innbytter ved noen anledninger.

Londonklubben har hatt en tøff høst i Premier League så langt og ligger som nummer elleve etter elleve serierunder. Spurs har sanket 13 poeng så langt.

Opp til Liverpool som topper tabellen er det allerede hele 18 poeng.