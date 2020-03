Tottenhams måltyv melder seg klar til sesongavslutningen

Tottenham-profilen Harry Kane er på full fart tilbake fra lårskaden og trolig klar for spill når Premier League sparkes i gang igjen etter koronakrisen.

Det er fremdeles uklart når den engelske fotballen kan gjenopptas. Kampaktiviteten i Premier League er stanset fram til 30. april.

Da virker det sikkert at Tottenham har sin storscorer tilbake i toppslag. Kane sier til egen klubbs nettsted at han er «på et bra sted i rehabiliteringen».

Måltyven har vært skadd siden januar, men antyder nå at han er to eller tre uker unna å trene for fullt.

– Jeg er ikke så langt unna, sier den engelske landslagskapteinen.

– Normalt sett ville jeg håpet å være tilbake i trening med laget om to eller tre uker. Jeg er i god form, og gjør tilnærmet alt. Nå handler det om å bygge fysisk form, fortsetter han.

Som kollegene trener Tottenham-stjernen hjemme som følge av tiltakene som er iverksatt for å begrense ytterligere spredning av koronaviruset.

– Du må tenke positivt, og gjøre det du kan, sier Kane om den uvanlige situasjonen han og alle andre befinner seg i.

