Tottenhams nye stadion har ført til milliardgjeld for klubben. Nå kommer styreformannen med gode nyheter

Refinansiering av Tottenhams milliardlån gir klubben mulighet til å konkurrere mot eliten i Europa.

Spurs har refinansiert lån på over 600 millioner pund, etter byggingen av klubbens nye stadion, Tottenham Hotspur Stadium.

Det er Financial Times som først omtalte saken fredag formiddag.

Vil konkurrere med de største

Under byggingen av stadionanlegget, lånte klubben 637 millioner pund av Goldman Sachs, Bank of America og HSBC - lån som i utgangspunktet skal betales tilbake innen april 2022.

Klubben har imidlertid brukt de siste månedene på å flytte gjelden til obligasjoner for å forskyve utbetalingene.

Tottenhams styreformann Daniel Levy sier klubbens refinansiering, samt inntekter fra klubbens nye stadionanlegg, kan gi klubben muligheten til å konkurrere med de største europeiske klubbene.

Ingen overgangsrevolusjon

Han er imidlertid klar på at det ikke blir noen store endringer i måten klubben drives på når det gjelder overganger.

- Jeg skjønner at du som fan ønsker du selvfølgelig å vinne på banen, men vi har forsøkt å se på dette på en litt annen måte. Vi vil sørge for at infrastrukturen vår vil tåle tidens tann, sier Levy.

- Vi kunne utvilsomt ha brukt mer penger på spillere. Hvem vet om det hadde ført til mer suksess eller ikke. Den rette fremgangsmåten er å bygge fra bunn. Det er ingen snarveier for å bli en mye mer betydelig, global klubb.

Tottenham har etablert seg som en av Englands seks store klubber. Alle seks er på topp ti listen over verdens rikeste klubber, mye takket være TV-rettighetsavtalen for Premier League, som er verdt 9,2 milliarder pund.

Under manager Mauricio Pochettino har klubben fire sesonger på rad kvalifisert seg for Champions League - i fjor kom klubben helt til finalen, der det ble tap mot Liverpool.

Tottenham møter Leicester på bortebane førstkommende lørdag klokken 13.30.