Tour des Fjords på Sørlandet lokker til seg verdensstjerner

Flere sterke utfordere for tittelforsvarer Edvald Boasson Hagen.

Fjorårsvinner Edvald Boasson Hagen fører an i årets startfelt i det norske europatourittet Tour des Fjords. Med seg på den foreløpige startlista får Dimension Data-stjernen fire sørafrikanske lagkamerater, samt en sterk samling av konkurrenter.

Ifølge arrangøren holder navnene på årets starliste høyere nivå enn noen gang tidligere i etapperittet.

- Konkurransen har aldri vært tøffere, men Edvald er en klasserytter, og han er på hjemmebane. Kona er fra Grimstad, og det er vel naturlig å tro at han har lyst til å vise seg godt fram foran hjemmepublikummet, sier Tour des Fjords' rittsjef, Roy Hegreberg.

Kjente klassikerspesialister som Niki Terpstra (Quick-Step) og Sep Vanmarcke (EF Education First) fronter sine lag i denne Tour des Fjords-utgaven, mens også meritterte veteraner som Lars Boom (Team LottoNL-Jumbo) og Michael Albasini (Michelton-Scott) er påmeldt.

I tillegg ser Team Sunweb sterke ut med spurtsterke Phil Bauhaus, Edward Theuns og danske Søren Kragh Andersen på laget.

- Tidenes startfelt



- Dette er uten tvil tidenes startfelt. Vi har ni World Tour-lag på starten, åtte prokontinentallag og fire veldig sterke kontinentallag. Det kommer til å bli en hard kamp om hvem som vinner både etapper, trøyer og sammenlagt, poengterer Hegreberg.

- Niki Terpstra er nok den mest meritterte rytteren på start. Og med den kjørestyrken Quick-Step Floors har vist i år, er det naturlig at de må ta på seg litt av favorittstempelet, mener Tour des Fjords-sjefen.

Lars Boom kjører for samme lag som Amund Grøndahl Jansen, andreårsproffen som tidligere i år imponerte med å bli Norges bestemann i blodslitet Paris-Roubaix.

Sondre Holst Enger og August Jensen, som begge sykler for Israel Cycling Academy, er andre norske sykkelprofiler med sterke internasjonale meritter å vise til.

Norsk Team Sky-kaptein



I tillegg stiller storlaget Team Sky med Sørlandets egen spurtkanon, tidligere U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen, som lagkaptein.

22-åringen veltet nylig under Tour de Yorkshire i det som har vært en trøblete sesongstart. Halvorsen begynte året med å pådra seg et brudd i hånda under sesongens første ritt i Australia, og har seinere slitt med både sykdom og flere uhell.

Hjemme på Sørlandet er det nok liten tvil om at Team Sky-spurteren satser på å være tilbake i kampen om etappeseirer.

Tour des Fjords har primært foregått på Vestlandet i foregående utgaver, men i år sykles etappene mest langs kysten av Sørlandet, før rittet avluttes i den sørlige delen av Rogaland.

Første etappe 22. mai sykles mellom Lindesnes og Grimstad, mens etappe to den påfølgende dagen går tilbake i sørlig retning fra Risør til Kristiansand. Avslutningsetappen 24. mai starter i Farsund og har målpassering i Egersund.

