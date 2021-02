Tour of Norway blir en dag kortere – arrangøren lover sterkt felt

Koronapandemien gjør at arrangøren av sykkelrittet Tour of Norway har valgt å kutte fra fem til fire rittdager. Samtidig loves det et sterkt startfelt.

– Vi er veldig fornøyde og mener det norske publikummet har mye å glede seg til, sier daglig leder Roy Hegreberg til NTB. Han legger til at flertallet, «rundt ti», av lagene vil komme fra sykkelsportens øverst nivå, såkalt verdenstourlag. Blant de blir UAE-laget, der Alexander Kristoff kommer for å forsøke å forsvare sammenlagtseieren fra 2019. Arrangøren er nå ferdig med å legge løypa for årets ritt. Den vil presenteres neste uke. Hegreberg sier at det blir tøffe løyper, men ønsker ikke å avskrive Kristoff i en sammenlagtkamp. – Det er egentlig en løype som ikke er skreddersydd for han. Den er for tung, men vi vet aldri med Alexander, sier Hegreberg. Rittet, som i år vil gå i sin helhet i Rogaland, skulle etter planen gått 20. til 24. mai, men kuttes med en dag og blir derfor arrangert 21. til 24. mai. – Med tanke på pandemien har vi funnet ut at vi heller vil ha fire gode dager, sier Hegreberg. (©NTB)

Sport