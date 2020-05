Tour-vinner og tidligere lagkamerat av Boasson Hagen mener Sky ødela for nordmannen

Tidligere Tour de France-vinner Geraint Thomas mener Team Skys satsing på sammenlagtseiere ble en hindring for Edvald Boasson Hagens individuelle sjanser.

Det sier den britiske syklisten som vant Tour de France sammenlagt i 2018, i TV 2s spesialsending om Edvald Boasson Hagen.

– «Eddie» var god til å vinne etapper og gå for klassikerne. Men vi ble et Grand Tour-lag, og gikk for ledertrøyene. Jeg tror ikke det passet for Edvald. Han trengte friheten til å gå for etappeseirer og kortere etapperitt, egentlig, sier Thomas.

Thomas var romkamerat med Boasson Hagen da de syklet sammen for Team Sky fra 2010 til 2014. Han ledet spurtopptrekket da nordmannen vant sin og Team Skys første etappeseier i Tour de France i 2011.

Boasson Hagen ble spådd en lysende fremtid og var en av verdens største sykkeltalenter da han tok sin første etappeseier i Tour de France i 2011. Da vant også den 17. etappen i samme ritt.

Siden har det «bare» blitt én ny etappeseier i Tour de France, samt en etappeseier i Giro d'Italia og VM-sølv i 2012 for 32-åringen fra Rudsbygd.

