Trabzonspor bekrefter bud på Alexander Sørloth

Storscoreren kan se ut til å ende opp i RB Leipzig.

Trabzonspor bekrefter på sine hjemmesider at de har mottatt et bud fra RB Leipzig på deres norske stjerne Alexander Sørloth.

Den norske kraftspissen skal også angivelig hatt en avtale med Trabzonspor om at han skulle returnere til Tyrkia fredag 11. september, men skal ikke ha møtt opp.

Den tyrkiske klubben har dermed gått ut og uttalt at nordmannen nå vil bli straffet for det.

Pappa Sørloth bekreftet forhandlinger



I midten av august bekreftet Alexander Sørloths far, Gøran Sørloth, at sønnen var i forhandlinger med ny klubb.

- Jeg ser at det har kommet noen navn her, men jeg vet ikke noe annet enn det som er nevnt om at han er i forhandlinger. Det er ingen hemmelighet at når du blir toppscorer i Tyrkia så er det klubber som er ute etter deg. Det er gangen i det. Om en overgang blir fullendt, så er det ikke noe som er bedre enn det, sa pappa Gøran Sørloth til Nettavisen da.

Sørloth senior ville selv ikke bekrefte om en overgang til akkurat Leipzig var på vei til å sluttføres.

- Vi får håpe at det er noe som blir klarert i løpet av kort tid, det er det som er litt av poenget. Det er flere sider av denne overgangen med utlånet fra Crystal Palace via Trabzonspor og til en tredje klubb, fortsatte han.

- Når det dukket opp et sånt navn (som Leipzig) så er det imponerende, og jeg blir ganske imponert. Jeg så kampen deres i Champions League her om dagen. Det er et godt fotballag, noe som er viktig hvis det skal bli en overgang.

Bunnsolid sesong

Alexander Sørloth har lagt bak seg en meget imponerende sesong i tyrkisk fotball, der han ble toppscorer med 24 mål i Süper Lig og vant cupgull med Trabzonspor.

Trønderen scoret også 2-0-målet i cupfinaletriumfen mot Alanyaspor. Totalt scoret han 33 ganger i alle turneringer for den tyrkiske klubben. Ligasesongen endte med en andreplass bak Istanbul Başakşehir.

Premier League-klubben Crystal Palace eier Sørloth, som i utgangspunktet var tenkt å bli værende på utlån i Trabzonspor også neste sesong. Han ble kjøpt inn til londonklubben fra danske FC Midtjylland for mer enn 100 millioner kroner i 2018.

Seinere har han vært utlånt til både Gent i Belgia og Trabzonspor.