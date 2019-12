Tragediene og åpenheten la grunnlaget for Bodø/Glimts eventyrsesong

- Jeg er oppriktig glad i spillerne jeg trener. Jeg tror du må ha den følelsen for spillerne om du skal få det beste ut av dem, sier årets trener i Eliteserien, Kjetil Knutsen (51).

BODØ (Nettavisen): Denne sesongen har Bodø/Glimt tatt Fotball-Norge med storm. Fra å ha blitt tippet nord og ned av de aller fleste, så har de notert seg for sin beste plassering i Eliteserien på over 15 år.

Uner ledelse av Knutsen har gultrøyene klart bragden med blendende fotball, intensitet og med fokus på unge, sultne spillere.

I bunn finner vi et samhold bygget på en åpenhetskultur.

Det er enkelt å se hvor åpen Bodø/Glimt egentlig er som klubb. Når man kommer inn i klubblokalene så har man det som ligner på en klubbshop i inngangspartiet, vegg i vegg med trenerrommet til høyre.

Til venstre sitter administrasjonen, mens sentralt i rommet finner vi et sitteområde. Lengre inn i bygget har diverse trenere sine forberedelsesrom, mens lengst inne møter man på et bordtennisbord før man tar turen videre til garderobeområdet, og gressmatta.

I fellesområdet finner man alt fra kontorarbeidere til klubbprofiler som sportsleder Aasmund Bjørkan, og legenden Runar Berg. Den fysiske treneren Petter Skogsletten er også på plass, mens lagleder Håvard Sakariassen spøker med keepertrener Jonas Kolstad om en vunnet bordtenniskamp.

Alle dører står åpne. Alle snakker med alle. Ingen er for stor, og ingen er for liten for å være en del her.

ÅPENT: I lokalene til Bodø/Glimt er alle dører åpne, og alle er en del. Foto: Stian André de Wahl (Nettavisen)





Sløyfte møter og «fy»-ordet

Hovedrollen i dette lille nordlandske eventyret er det uansett Kjetil Knutsen som innehar. Bergenseren har opplevd tre opprykk med fire ulike lag, men 2019-sesongen med Bodø/Glimt går utenpå absolutt alt.

I 2018-sesongen kjempet nemlig klubben tidvis mot nedrykk før de endte på en trygg 11. plass, med 32 poeng og tre poeng fra nedrykk. Den sesongen ble det kun seks seire og hele ti tap. Når vi teller opp etter 2019-sesongen, så er dette tallenes tale:

54 poeng, sølvmedalje i Eliteserien, 15 seire og 6 tap.

Før 2019-sesongen tok Knutsen et nytt grep som fort kan ha vist seg å være skjebnesvangert for hvordan klubben maktet å snu trenden mellom de to årene:

- Før sesongen hadde vi ikke mål, det er ganske uvanlig. Vi skulle ha et målsetningsmøte på Marbella etter Brann-kampen. Så feide vi over dem, og Kjetil bestemte at vi var såpass i flytsonen at å sette mål kun ville gjøre oss fornøyde på et punkt, forteller Glimt-profilen Vegard Leikvoll Moberg til Nettavisen.

ÅRETS TRENER: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen vinner Nettavisen-prisen for Årets Trener i Eliteserien. Foto: Jonas Giæver (Nettavisen)

- Han nevnte det først for meg i oktober, og det tror jeg han gjorde lurt i. Istedenfor at folk skulle stresse over et mål, så skulle vi bare inn og fortsette flyten.

Knutsen bekrefter at møtet ble sløyfet etter å ha sett hvordan laget hans presterte:

- Treningskampene for oss var sinnssykt viktige. Det ble en naturlig prosess, vi gikk ut og leverte. Hver treningskamp var en seriekamp for oss, og vi viste at vi kunne. Vi trente på treningskampene, og var spent inn mot sesongen. På treningsleiren så visste vi at vi stod til eksamen, forteller Knutsen til Nettavisen.

- Vi ender opp med å løpe Brann i senk, og da var jeg så trygg på at vi bare skulle fortsette på det vi gjorde. Det var helt uinteressant for oss å snakke om tabellplassering, antall scorede mål og antall mål innsluppet. Vi skal være fri og ha en offensiv inngang til kampene, men også det vi gjør hver eneste dag, for dette handler om oss selv. Det har funket for oss.

VINNEROPPSKRIFT: Trener Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har hatt mye å juble for denne sesongen. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Ni treningskamper ga åtte seire og ett tap, og en målforskjell på 36-5. Flyten fortsatte inn mot sesongen der Rosenborg, Mjøndalen og Molde alle ble slått i de første tre serierundene.

Men selv etter å ha mistet sentrale profiler som Martin Bjønbak, Jose Ángel og Kristian Fardahl Opseth, så hadde Knutsen hele tiden en plan.

- Martin (Bjørnbak) var sterkt ønsket av Molde halvveis ut i 2018. Han ville gå, men jeg satte foten ned. Det var fordi vi ikke kunne slippe ham den gangen. Han ønsket og var klar for noe nytt, men vi visste at vi hadde Brede (Moe). Han spilte mye back i fjor, men vi visste at vi allerede hadde stopperen i laget, forklarer Knutsen.

- Hva angikk Kristian (Fardahl Opseth) så hentet vi en spiss tidlig som vi hadde tro på i Victor (Boniface), Geir-André (Herrem) var i fin utvikling og vi visste også at vi hadde andre typer som gjorde at vi kunne utvikle spillet vårt med et mer intensivt press. Med José (Ángel) var jeg ikke bekymret i det hele tatt fordi Patrick (Berg) hadde vist mot slutten av fjorårssesongen av han var foran. Og alle de vi erstattet disse med hadde mer kraft, mer intensitet.

EXIT: Martin Bjørnbak var én av flere Glimt-profiler som forlot klubben før sesongen. Foto: Trond Teigen (NTB scanpix)

Bodø/Glimt tapte aldri mer enn én kamp per måned i løpet av sesongen. Mellom juli og oktober var det kun 1-3-tapet for Odd, og det oppsiktsvekkende 0-6-tapet for Vålerenga i Oslo.

Forberedelsene i forveien av tapet på Intility Arena hadde på ingen måter vært optimale. Dagen før oppgjøret hadde Glimt-troppen vært i begravelsen til ikonet Arild Berg. Et tragisk dødsfall som rokket ved fundamentet til hele klubben.

- Jeg vet ikke hvordan det påvirket oss, men det som skjedde rundt Arild var en utrolig sjokkopplevelse. Det var utrolig trist, men samtidig utrolig flott. Det viste samholdet i denne klubben, og måten Berg-familien var åpne på. Det var mye flott i det, men jeg merket på spillerne etter begravelsen at det var helt umulig å ikke bli påvirket, sier Knutsen.

Selv påpeker han at selv om bortgangen satte sine spor hos laget for nord, så kan det ha vært med å bygge en vilje og et samhold.

- Det har samlet oss og gjort oss tettere, men det var en tøff tid å stå i, men også en flott tid på mange måter, sier Knutsen, som også påpeker at selv om tiden etter Bergs dødsfall var tung, så kan det ikke brukes som grunnlag for tapet i Oslo.

- Å forklare at vi var dårlige fordi vi var i begravelse dagen i forveien hadde blitt en dårlig greie. Det hadde blitt en «jammen»-setning, sier Knutsen.

For er det noe Glimts trener hater, så er det «jammen». Leikvoll Moberg forteller at dette er noe han har tatt med seg fra tiden i Åsane.

ALLE GUTTA: På veggen inne på kontorene henger draktene til alle Bodø/Glimt-spillerne. Foto: Stian André de Wahl (Nettavisen)

- Det er «fy-fy» å si «jammen». Det er ikke populært, fordi det er starten på en unnskyldning. Jeg bruker det nesten ikke lenger, forteller Leikvoll Moberg.

Når Nettavisen spør Knutsen om begrepet, er svaret veldig klart:

- Jeg hører at du har et «fy»-ord?

- Hvilket ord tenker du på nå?

- «Jammen»?

- Det hater jeg, svarer Knutsen kontant, og rister oppgitt på hodet.

- «Jammen» er en bortforklaring, det er en unnskyldning. Jeg hater unnskyldninger. Vi må stå for det vi gjør. Begynner man å si «jammen» mye, da har du lagt en stor begrensning for deg selv. Du må være åpen for å høre hva andre har å si til deg. Om du begynner setningene med «jammen» .. nei, jeg hater det ordet.

Møtet med døden

Unnskyldninger har nemlig ingen plass i det dagligdagse hos Glimts trener. Og hans egen personlige historie viser at selv om livet byr på sine utfordringer, så handler det ofte om å ta kampene.

I 20-årene, da han selv spilte fotball, så fikk han nemlig en lårhøne. Det som ofte kan leges på et par dager fikk plutselig enda større alvorlighet.

- Jeg fikk en lårhøne som var livstruende, og det var fordi det var en ekstrem blødning i foten. Jeg tok det ikke alvorlig, og det var «game over» for meg fordi jeg måtte hasteopereres, sier Knutsen.

Og når han snakker om «game over», så var det ikke bare fotballkarrieren som kunne ha møtt sin endestasjon. For en situasjon som mange regner som triviell, ble plutselig en sak om liv og død.

- Det var ikke den samme medisinske oppfølgningen da jeg var spiller, men min situasjon kunne endt i katastrofe. Jeg fikk en blodpropp i låret som jeg ikke tok alvorlig. Det tar ikke lang tid mellom den type blodpropp jeg hadde til hjertestans, så det var veldig dramatisk, forteller Knutsen.

FIGHTER: Kjetil Knutsen har overkommet mye i sitt liv. Foto: Stian André de Wahl (Nettavisen)

Og uhellet skulle ikke stoppe der for Glimts trener. I 2008 ble han nemlig operert etter et uhell ute på fotballbanen.

- Det er antageligvis en fotballskade. Jeg fikk et spark i øyet. Jeg skulle heade ned, og han sparket opp. Da fikk jeg et brudd i øyehulen, men det som skjedde var at sparket var så kraftig i selve øyet at jeg fikk en skade på netthinnene som jeg ikke tok alvorlig, sier Knutsen.

Tilfeldighetene skulle ha det til et besøk hos tannlegen førte til et besøk hos en optiker. Der fikk han en overraskende melding.

- Da viste det seg at netthinnen hang i en tynn tråd. Jeg gikk igjennom fire operasjoner, så jeg har litt syn på høyre øyet, det er maks fem prosent. Jeg mistet synet på øyet.

Siden har enkelte historier om Knutsens høyre øye filtrert. En av versjonene har vært hvorvidt han faktisk har glassøye. Når Nettavisen nevner dette, så humrer han. Det var nemlig ikke langt fra å bli en realitet, forteller 51-åringen.

- Ja, jeg var så dritt lei operasjonene at jeg foreslo glassøye, men da fikk jeg passet påskrevet av legen som opererte meg. Det funker greit for meg, men av og til så lever øyet litt sitt eget liv. Det er litt dødt, men det er ikke hemmende i arbeidet.

Vondt i magen

Det som av mange kan anses som utfordringer, eller svakheter, er ønsket velkommen i Bodø/Glimt. Knutsen ønsker nemlig at spillerne skal tørre å være åpne om det som foregår i livene deres.

- Det må være gøy å komme på jobb, de må ha det gøy med resten. Det er slik som du og jeg har det, alle har det sånn. Så er det ulik tilnærming til enkeltindivid hva angår hvordan man skal få det til. Det skal være trygghet i bunn og man skal ha lov til å være seg selv, og fremdeles være i et toppfotballmiljø. Det har vi brukt mye tid på, veldig mye tid på, sier Knutsen

Blant tiltakene er å sette inn en mental trener. Den tidligere jagerflypiloten Bjørn Mannsverk er satt inn til å hjelpe spillerne med å komme over vanskelighetene som forekommer både på og utenfor banen.

For enkelte av spillerne hadde det gått såpass langt at selv tanken på å spille fotball gjorde vondt. Den som kanskje følte verst på det var Ulrik Saltnes:

- I 2017 hadde jeg vondt i magen da jeg spilte fotball. Jeg vurderte å slutte med fotball. Jeg holdt dette skjult for andre trenere, men han (Knutsen) fikk det med seg. Han var veldig åpen, og brukte det aldri mot meg. Han var pådriver for den mentale treneren som nesten halve laget går til, sier Saltnes til Nettavisen.

Også Leikvoll Moberg forteller at Knutsen kan virke røff og tøff utenpå, men at det er hans sympati, og ønske om å forstå spillerne, også utenfor banen, som gjør han såpass unik.

SUKSESSHISTORIER: Ulrik Saltnes og Vegard Leikvoll Moberg har hatt suksess under Knutsen. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

- I Åsane hadde jeg slått opp med eks-kjæresten, og han mente jeg måtte over det før jeg tenkte på fotball igjen. Det tok noen dager. og han hadde ingen problemer med det, sier midtbanemannen.

Begge forklarer at med Knutsen så oppfordres spillerne til først og fremst å være seg selv, og at «manne-mann»-kulturen man gjerne forbinder med toppfotballen ikke får være tilstede.

- Den måten vi våger å være åpne og sårbare på nå kan ikke sammenlignes med tidligere. Også overfor hverandre. Å være åpen har tidligere svekket sjansene, men nå føles det som man står sterkere jo mer åpen man er, forteller Saltnes.

Oppfordringen til åpenhet, og ønsket om at spillerne skal tørre å få være seg selv er noe Knutsen er ekstremt tydelig på. Selv om de skal fokusere på utvikling og prestasjon, så skal de også legge premissene for den nevnte utviklingen og den resulterende prestasjonen:

- Det skal være takhøyde, det skal være rom for enkeltindividene. Dette er noe man hele tiden utvikler, for etter hvert så blir det en kultur for å snakke om ting. Det skal være stor takhøyde når vi også går igjennom kamper, der vi kan snakke til spillerne, spillerne kan snakke til oss, forklarer Knutsen.

- Det er ingen som er ute etter å ta noen for at vi skal bli bedre. Men man må bygge tryggheten i bunn som gjør at dette er naturlig for spillerne. Dette er et samspill, ikke bare meg, det er hele trenerteamet. Det er de som er rundt i klubben, spillerne mot hverandre, og etter hvert blir dette naturlig.

Anfield på Aspmyra

Så, hvor henter Knutsen inspirasjonen sin fra? Er det et fotballag han kanskje velger å sammenligne sin gule tornado med? I Norge er han tydelig på hans 4-3-3 fort har sin rot i Nils Arne Eggens Rosenborg, men det er et annet lag som har fanget blikket til bergenseren:

- Jeg er inspirert av Liverpool og Jürgen Klopp, og den fotballen han står for. Jeg synes vi har mange likhetstrekk med Liverpool i måten vi spiller på. Om du ser kraften i spillet vårt, grunnsystemet, å angripe med mange, å stå mange igjen i gjenvinningsspillet, sier Knutsen.

- Vi er det laget i Norge som ligner mest på Liverpool. Det er litt tilfeldig, men det synes jeg.

For med innoverkanter, og indreløpere som leverer målpoeng så er det ikke umulig å dra paralleller til profiler som Mohamed Salah og Georginio Wijnaldum når man tenker på Amor Layouni og Ulrik Saltnes.

INSPIRASJONEN: Kjetil Knutsen har latt seg inspirere mye av Jürgen Klopp og Liverpool. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Selv trekker Glimt-treneren frem en annen spiller litt lengre bak i banen når han sammenligner spillertyper:

- Marius Lode kan ligne på Virgil van Dijk, så vi har typene. Men Liverpool har bygget opp, med unntak av sine to store signeringer .. (Van Dijk og Allison) de har ikke hentet spillere på øverste hylle. Klopp har ikke hentet stjerner, men han har utviklet et sinnssykt kollektiv. Så har spillerne blitt stjerner. Det er gjennom de samme mekanismene som vi jobber etter, og det blir jeg inspirert av.

- I tillegg er Klopp .. i min verden så er han verdens beste trener og, innen fotballen, verdens beste leder.

Skal vi tro Knutsen, så er ikke sammenligningene mellom Premier League-sesongens sølvlag 2018/2019 og Eliteserien 2019s sølvlag helt bak mål.

- Det er langt unna, men når vi ser antall sprinter vi har og antall meter vi løper hver kamp så har jeg sammenlignet med Liverpool. For å si det sånn, vi er fullt på høyde med tanke på kraften vi har i oss.

- I tillegg har dere begge brasiliansk keeper!

- Det er helt riktig, det er ikke tilfeldig heller. De kjenner hverandre også, de kommer fra samme akademi i Brasil, svarer Knutsen.

Kjærlighet

Og det kan tyde på at den brasilianske burvokteren er blitt en person som Knutsen har rukket å knytte seg veldig til på kort tid:

- Ricardo hadde lyst til å erobre verden, han kommer fra litt dårligere kår. Han reiste til Finland, kunne ikke ett ord engelsk, lærte seg det på tre måneder, kom hit og var mer reservekeeper i Finland. Jonas (Kolstad) fikk møte ham, og den utviklingen han har hatt, så dedikert som han er til å bli bedre, det er helt ekstremt, sier Knutsen.

GODT FORHOLD: Kjetil Knutsen roser keeper Ricardo Friedrich. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Han har vært en helt avgjørende mann for den kulturen vi har. Det er tilfeldigheter og litt flaks, men også litt dyktighet. For en mann, altså ..

Knutsen stopper litt opp og tenker før han fortsetter. Det er blir fort klart at selv om den karismatiske brasilianeren har rukket å gjøre et inntrykk, så er han overhode ikke alene.

- Om jeg skal beskrive, så er jeg oppriktig glad i spillerne jeg trener. Jeg tror du må ha den følelsen for spillerne om du skal få det beste ut av dem. Det er ikke noe spill, jeg er oppriktig glad i dem. Ricardo har en stor plass i hjertet mitt, og det gjelder Ulrik (Saltnes) og Patrick (Berg), og så mange andre av dem. Man jobber med dem hver dag, man blir så knyttet til dem, så glad i dem .. du vil de det beste i livet.

Før Nettavisen møtte Knutsen på Aspmyra fikk vi klar beskjed av Leikvoll Moberg om at han gjerne ville ha med et sitat i intervjuet.

Vi leser det derfor opp.

«Jeg er glad i Kjetil, han er en bra mann».

- Det.. det betyr veldig mye, sier en tydelig rørt Knutsen, med et smil.

- Det er min misjon i trenergjerningen. Om spillerne kan si det, da blir jeg fornøyd, sier årets trener i Eliteserien 2019.