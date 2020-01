Tranmere slo ut Watford, møter Solskjærs United

Emmanuel Monthe jubler etter å ha scoret for Tranmere i bortekampen mot Watford i FA-cupen. Torsdag scoret han igjen i omkampen, og Tranmere er etter sin 2-1-seier klar for kamp mot Manchester United søndag. Foto: John Walton, PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)