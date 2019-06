Trav: Finsk-italiensk seier i Oslo Grand Prix

Italienske Vitruvio vant Norges største internasjonale travløp søndag. Finske Jorma Kontio (65) satt i sulkyen bak en suveren vinner i Oslo Grand Prix.

Vitruvio tapte mange dyrebare meter i siste sving, så slått ut, men spurtet inn til lett seier. Eierne kan glede seg over en premiesum på 1,5 millioner kroner og en gedigen sølvpremie.

Den norske stjernen Looking Superb kom ikke til start på grunn av sykdom. Valokaja Hindø og Gretzky B.R. forsvarte Norges ære med tredje- og fjerdeplass.

Løpets tre spillefavoritter skuffet alle stort. Ringostarr Treb hadde flest tilhengere. Kusken Wim Paal var eitrende sint etter løpet. – Dette er å kjøre travløp helt uten hode. Det er ikke mer å si, sa han med klar adresse til feltets minst spilte ekvipasje Slide So Easy/Flemming Jensen.

Det var de to som gjorde at Ringostarr Treb fikk et alt for krevende løp og stivnet totalt til slutt.

Det ble kjørt mange andre pengestinne løp på Bjerke søndag. I kaldblodshestenes eliteoppgjør vant norske Odd Herakles med kusk Adrian Solberg Akselsen. Her var førstepremien 300.000 kroner.

(©NTB)