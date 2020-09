Travkusk pådro seg nakkebrudd i Bjerke-ulykke

Travkusken Jane Helen Stareng har fått påvist brudd i nakken etter ulykken på Bjerke søndag, men ser ut til å komme fra den skumle opplevelsen uten varige mén.

Se video av ulykken i vinduet øverst (OBS! Sterke bilder)

Mandag ligger Stareng fortsatt på Ullevål sykehus, men samboer Espen Gundersen bekrefter overfor Equus at tilstanden er bra.

Les også: Travstevne i Oslo utsatt etter ulykke

– Jane har det etter forholdene bra. Det er konstatert nakkebrudd, men skaden virker ikke å være alvorlig, og det ser ut som om hun slipper unna alvorlige mén. Hun er tøff og sta, og har vært ute en vinterdag før, sier han.

– I 1993 red Jane hinderløp på Øvrevoll, falt av hesten, pådro seg 14 brudd og lå tre uker på sykehus, fortsetter Gundersen.

59 år gamle Stareng har vunnet tre løp de to siste årene. Det siste 15. juni i år på Jarlsberg.

ULYKKE: Jane Helen Stareng pådro seg nakkebrudd på Bjerke søndag. Foto: Eirik Stenhaug (Equus media / NTB scanpix)

Søndag satt hun i sulkyen bak hesten Gentle Design da den galopperte, mistet farten, brøt innover og hektet hjul med en konkurrent som kom i stor fart bakfra.

Stareng ble kastet ut av sulkyen og slått bevisstløs, og deretter transportert i ambulanse til Ullevål sykehus.

Hesten fikk også hard medfart i søndagens episode.

– Jane har hatt et spesielt forhold til Gentle Design ettersom vi både hadde moren og faren. Gentle Design løp ut etter ulykken, fløy gjennom porten og ut av banen, og har pådratt seg alvorlige kuttskader. Veterinærene sier at de klarer å redde livet til hesten, men at løpskarrieren er over. Trolig blir det heller ikke flere løp på Jane etter dette, men hun er som sagt veldig tøff og veldig sta, sier Espen Gundersen til Equus.

(©NTB)