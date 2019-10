Travselskapet: Kan gå mot konkurs og oppsigelser

Det Norske Travselskap varsler at alle travløp kan bli stengt fra 1. januar dersom myndighetene innfører den varslede tapsgrensen for hestespill.

– Om generelle tapsgrenser blir innført slik Lotteritilsynet skisserer, og omsetningen raser med 900 millioner, så betyr det en rasering av norsk hestesport. Det kan ikke sporten leve med, sier styreleder Knut Weum i Det Norske Travselskap til Trav- og galoppnytt.

1. januar 2020 blir Norsk Rikstoto pålagt å innføre en totalgrense for hvor mye spillere kan satse og tape i løpet av en måned. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil sette tapsgrensen til 20.000 kroner i måneden eller 60.000 kroner over tre måneder som et ledd i arbeidet mot spillavhengighet. Dette mener hestenæringen og spillaktøren Norsk Rikstoto vil føre til et omsetningsras, som kan få ringvirkninger landet rundt.

– Om omsetningsnedgangen blir slik Rikstoto har analysert og stipulert, vil vi være konkurs om kort tid. Da er det bedre å stoppe virksomheten og permittere alle ansatte, sier Weum.

250 millioner

DNT er en medlemsorganisasjon for lokale travlag landet rundt og har i overkant av 13.000 medlemmer. En av de viktigste aktivitetene er organisering av travløp på landets travbaner gjennom lokale driftsselskaper.

Det er anslått at hestenæringen tilføres rundt 250 millioner kroner fra Norsk Rikstotos overskudd. Næringen mener at flere tusen arbeidsplasser står i fare dersom tapsgrensen blir innført som foreslått.

Forslag diskuteres

Styrene i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskapet har sammen sendt et forslag til Landbruksdepartementet om at tapsgrensen kun skal gjelde for nye kunder. Etter det NTB forstår diskuteres dette og andre forslag nå i departementet, og en endelig avgjørelse er ventet om kort tid.

Hestesporten argumenterer med at en tapsgrense vil flytte spillomsetning til utenlandske spillselskaper og dermed vil være utenfor myndighetenes kontroll. I Norge har Norsk Rikstoto, sammen med Norsk Tipping, enerett på å drive spill.

Lotteri- og stiftelsestilsynet erkjenner at en tapsgrense vil medføre en omsetningsnedgang for Norsk Rikstoto. Men tilsynet mener hensynet til spillavhengige må veie tyngre og sier at en tapsgrense på 20.000 kroner må gjelde for alle.

(©NTB)