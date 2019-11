Tre Graham Hansen-mål da Barcelona vant stort

Caroline Graham Hansen var i fyr og flamme da Barcelona knuste Deportivo La Coruna. Hun scoret tre mål og hadde målgivende i 6-1-seieren.

Graham Hansen åpnet scoringsballet for hjemmelaget etter halvspilt 1. omgang. 24-åringen fikk tid og rom til å forsere inn i banen med ballen, og alene med keeper banket hun ballen i lengste hjørne.

Like etter sto hun bak 2-0-scoringen til Jenni Hermoso.

På to minutter i den andre omgangen var hat tricket til Graham Hansen et faktum. Først etter 47 minutter sto hun alene på bakerste stolpe og bredsidet inn et innlegg, før hun minuttet senere dukket opp på nesten samme sted og satte inn 5-0.

Ti minutter senere ble 24-åringen byttet ut, til stående ovasjoner fra hjemmepublikumet.

Graham Hansen har nå notert seg for 12 målgivende pasninger og fem mål på de siste 12 kampene for den spanske giganten.

