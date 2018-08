Tre hattrick da Borussia Mönchengladbach satte rekord

Det ble ikke flere cupblemmer for topplag i den tyske cupen søndag. Derimot ble det flere utklassingsseirer, og Borussia Mönchengladbach scoret 11 mål.

Alassane Plea, Thorgan Hazard og Raffael noterte tre mål hver da Hastedt fra nivå fem ble slått 11-1. Det er Gladbachs største cupseier noensinne.

Den franske U21-landslagsspilleren Plea debuterte for klubben etter at han ble hentet fra Nice for 25 millioner euro. Belgiske Hazard (bror av Chelsea-stjernen Eden) og brasilianske Raffael noterte også hattrick.

Det sto 3-0 allerede etter et kvarter i Hastedt, som er en forstad til Bremen.

– Vi hadde det moro, og vi tok ikke foten av gassen i annen omgang. Det var en flott søndagskveld, sa Jonas Hofmann, som også kom på scoringslista.

Fossum-seier

Iver Fossum spilte de siste 20 minuttene da Hannover slo Karlsruhe 6-0, men han tegnet seg ikke i målprotokollen. Han kom inn på stillingen 4-0. Hendrik Weydandt, som kom inn i det 83. minutt, scoret de to siste målene.

Fortuna Düsseldorf vant 5-0 over Koblenz, mens RB Leipzig måtte slite for å vende til 3-1-seier over Viktoria Köln. Danske Yussuf Poulsen og svenske Emil Forsberg gjorde henholdsvis 1-1 og 2-1 for gjestene etter at hjemmelaget hadde ledet ved pause.

Målfest

Köln er i 2. Bundesliga, men ga Borussia Mönchengladbach konkurranse om rundens største seier da Dynamo Berlin ble slått 9-1. Vertene scoret først i hovedstaden, men Simon Terodde vendte kampen med ekte hattrick mellom det 21. og 41. minutt. Han scoret sitt fjerde mål i annen omgang.

Lørdag forsvant tittelforsvarer Eintracht Frankfurt og Stuttgart begge ut av cupen. Førstnevnte tapte for 4.-divisjonslaget Ulm, mens flere andre lag slet seg videre med ettmålsseier. Seriemester Bayern München vant 1-0 over Drochtersen/Assel etter et mål i sluttminuttene.

(©NTB)

