Tre kamper utsatt i Sverige: Covid-19-sykdom stopper fotball

Svenske fotballkamper er omberammet etter at spillere har testet positivt for covid-19.

Den svenske fotballen tar til for fullt denne helgen, også den øverste divisjonen for menn (Allsvenskan).

En herrespiller i Norrtälje har blitt syk, og dermed stoppes kampen mot Spånga i 3. divisjon.

En spiller på et hittil ukjent kvinnelag i 1. divisjon fikk også positivt utslag på sin sykdomstest. Også den kampen er utsatt inntil videre.

Det samme er et annet oppgjør i damefotballen. Her skyldes utsettelsen at en leder er blitt syk.

Sveriges Fotballforbund har lagt fram et meget omfattende regelverk rundt kamper på grunn av pandemien, og det blir ikke aktuelt med tilskuere med det første. Sesongen er godt over to måneder forsinket i Sverige.

Svenskene er meget hardt rammet av covid-19. Nesten 5000 mennesker i landet har mistet livet i sykdom relatert til koronaviruset ifølge worldometers.info.

