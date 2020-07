Tre kampers karantene for Thorsnes

Avaldsnes-spiller Elise Thorsnes er utestengt i tre kamper av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund.

Det opplyser NFF på sine nettsider torsdag.

Karantenen kommer som følge av en episode i toppseriekampen mellom Kolbotn og Avaldsnes 10. juli.

«Videobilder fra oppgjøret viser at Thorsnes bruker albuen sin i duell mot Kolbotn-spiller Noor Eckhoff. Albuen traff hodet til Eckhoff med fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensial», skriver disiplinærutvalget.

Verken kampens dommer eller assistentene fikk med seg episoden.

Disiplinærutvalget kan etter påtale fra påtalenemnda straffe spillere som begår overtredelser som normalt ville gitt utvisning. Kun overtredelser som normalt vil medføre minst to kampers karantene kan følges opp.

Thorsnes argumenterte i sitt tilsvar til komiteen med at hun forsøkte å komme seg fri fra motspilleren, og at armen traff ansiktet til Eckhoff i en naturlig armbevegelse. Landslagsprofilen avviser at hun bevisst slo ut med armen for å treffe Eckhoff.

«Disiplinærutvalget mener at det må slås ned på forseelser som i foreliggende sak. Slike forseelser har et svært stort skadepotensial og kan verken tolereres på en fotballbane eller generelt i samfunnet», heter det fra utvalget.

