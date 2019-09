Tre mål på 11 minutter og straffesituasjoner: Everton stakk av med seieren mot Wolves

Richarlison ble den store helten da Everton stakk av med tre poeng mot Wolves.

EVERTON - WOLVERHAMPTON 3- 2

To lag som er gjerrige bakover i banen møttes til dyst på lørdag, i et oppgjør som skulle vise seg å bli alt annet enn en stillingskrig.

Tre mål på de første 11 minuttene la opp til et oppgjør som leverte det meste man kan ønske seg fra et Premier League-oppgjør.

Vanvittig åpning på kampen

Kampen var ikke fem minutter gammel da Everton fikk sin første store mulighet for dagen, men hodestøtet til Gylfi Sigurdsson gikk like over mål.

Det var et et lite forvarsel om hva som skulle komme bare minuttet senere.

Wolverhampton surret det til i eget felt, og dårlig kommunikasjon mellom Coady og Patricio endte til slutt med at Richarlison fikk banket inn kampens første mål.

Det var dog en ledelse som bare skulle vare i drøye fire minutter.

Adama Traore gjorde som han ville fra sin posisjon på høyrekanten, og slo et godt innlegg langs bakken som til slutt endte hos Romain Saiss - som fikk en enkel jobb med å banke ballen i mål. Før kampen var ti minutter gammel sto det altså 1-1, men ingen av lagene hadde planer om å ta foten av gasspedalen av den grunn.

For bare tre minutter etter utligningen var Everton på huget igjen, og det utsøkte innlegget til Sigurdsson ble bare toppet av et like godt hodestøt fra nyinnkjøpte Alex Iwobi - og dermed var de blåkledde fra Liverpool i føringen igjen.

Hadde det ikke vært for en mesterlig redning av Jordan Pickford bare ett minutt (!) senere, hadde det stått 2-2 på måltavla. Cutrone fyrte av et godt skudd mot mål, men Pickford fikk akkurat en hånd opp i tide.

Nok en gang skulle det ikke gå mer enn 60 sekunder før neste enorme mulighet i kampen kom, og denne gangen var det Coleman som nesten fikk avsluttet på mål fra kloss hold, men oppofrende forsvarsspill fra Ulvene hindret nok en scoring.

Saiss var ikke langt unna sitt andre mål i kampen - og utligning for Wolves - etter 22 minutter, men hodestøtet til marokkaneren gikk rett på Pickford.

Etter den smått vanvittige åpningen av kampen roet det seg noe på Goodison utover i omgangen, i alle fall på sjansestatistikken. Tempoet var fortsatt skyhøyt, og taklingene satt løst. Både Ruben Vinagre og Jimènez fikk soleklare gule kort tildelt før hvilen, i en omgang som serverte oss omtrent alt vi ønsker oss i et Premier League-oppgjør.

OFRET ALT: Jimènez måtte motta behandling etter sitt mål mot Everton. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Straffesituasjoner etter hvilen

Vi fikk ikke servert tre mål på de 11 første minuttene også etter hvilen, men viljen og tempoet var det ingenting å utsette på. Snaue ti minutter ut i omgangen ropte Everton-fansen på hands da Saiss tok tak i armen til Coleman, men dommeren vinket spillet pent videre.

Anthony Taylor kom i fokus igjen like etter, da Moise Kean gikk i bakken i Wolves-feltet, etter en susende takling fra Ryan Bennett. Ved første øyekast kunne det se ut som straffespark, men reprisene viste at Bennett faktisk var først på ballen.

Forsvarsspilleren pådro seg dog et gult kort få minutter senere - da han tok ut Digne på vei frem i banen med en real «hockeytakling»

Kampen svingte stadig frem og tilbake, og begge lag gikk rett i angrep når mulighetene bød seg. Kun manglende presisjon på den siste tredjedelen hindret flere gode muligheter til begge lag.

Jimènez hadde ikke den beste dagen på jobben, men etter 74 minutter var Wolves-spissen der han skulle være. Et langt innkast ble stusset videre inn i feltet, og Jimènez dukket opp på bakerste stolpe og stanget ballen forbi Pickford. I samme slengen fikk mexicaneren et realt spark i ansiktet, og feiringen ble dermed på bakken mens det medisinske støtteapparatet fortet seg ut på banen.

- Han setter helsa på spill i den situasjonen, kommenterte Kasper Wikestad om situasjonen.

Dessverre for Wolverhampton, men til glede for de nøytrale, skulle heller ikke dette resultatet stå seg lenge.

For bare fem minutter senere steg Richarlison til værs i Wolves-boksen, hvor han knuste Boly - en av ligaens beste hodespillere - og stanget inn Everton-ledelse. I sluttminuttene pådro for øvrig samme stopper seg sitt andre gule kort for dagen - og dermed marsjordre av Taylor.

- Wolverhampton sover litt i den situasjonen, noterte Wikestad seg.

- Han blir den store helten i dag, sa Jon Hartvig Børrestad like etter kampslutt.

Minutter senere fikk brasilianeren nok en god mulighet til å øke ledelsen, men denne gangen var Pickford med på notene, og bokset ut skuddforsøket til Richarlison.

Wolverhampton kjempet hardt til det siste, men det skulle ikke bli mer enn fem mål i dette oppgjøret. Dermed må Wolves vente til etter ligapausen for å fortsette jakten på sin første seier i Premier League denne sesongen.