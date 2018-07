Tre måneders mesterligakarantene for Roma-presidenten

Romas klubbpresident James Pallotta er utestengt fra mesterligaen i tre måneder for sine kommentarer om dommeren etter semifinaletapet mot Liverpool.

UEFA innledet disiplinærsak mot Pallotta etter hans slakt av dommer Damir Skomina etter den dramatiske returkampen, der han mente at Roma ble snytt for to straffespark. Roma vant 4-2, men Liverpool sikret finaleplass med sammenlagt 7-6.

– Jeg dør av latter, sa Pallotta da UEFA innledet sak i begynnelsen av mai, men det spørs om han er like munter etter at han i praksis er utestengt fra hele gruppespillet kommende sesong.

Utelukkelsen gjelder fra klubbens første gruppekamp 18. eller 19. september. Pallotta er bannlyst fra å «utføre sine normale funksjoner» under kampene.

Roma fikk også en bot for tilhengernes dårlige oppførsel.

(©NTB)

Mest sett siste uken