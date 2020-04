Tre nykommere på elitelandslaget i skiskyting

Karoline Knotten, Ida Lien og Sturla Holm Lægreid er tatt opp på elitelaget i skiskyting.

Det ble klart etter at uttaket for sesongen 2020/2021 ble annonsert mandag morgen.

Karoline Knotten (25) og Ida Lien (23) er tatt opp i elite kvinner, mens Sturla Holm Lægreid (23) er med i det gjeveste selskapet blant herrene.

– Vi har mange dyktige og motiverte skiskyttere i Norge. At vi har god geografisk spredning innad i lagene, viser stort engasjement og god rekruttering til idretten vår landet rundt. Tre nye navn på elitelagene blir spennende. Nå ser vi frem til å planlegge sesongen så godt det lar seg gjøre gitt dagens situasjon sammen med trenerne, forteller sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan.

Les også: Stina Nilsson bytter fra langrenn til skiskyting: - Det ser så himla kult ut

Landslaget valgte videre å fortsette med den nåværende strukturen, med to elitelag, to senior utviklingslag, to junior utviklingslag og et IPC-lag.

Johannes Tingnes Bø sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen i mars da han kom på fjerdeplass under verdenscupavslutningen i Kontiolahti.

Han holdt unna med to fattige poeng totalt mot Martin Fourcade, som avsluttet en lang karriere med å vinne rennet i Finland.

Thingnes Bø er som ventet med på herrenes elitelag også kommende sesong, sammen med blant andre storebror Tarjei.

Her er hele uttaket:

Para

Nils Erik Ulset (Tingvoll IL)

(Vilde Nilsen, hospitering U23 Tromsø Skiskytterlag)

Trener: Lars Berger

Elite kvinner

Tiril Kampenhaug Eckhoff (Fossum IF)

Emilie Kalkenberg (Skonseng UL)

Karoline Knotten (Vingrom IL) – ny på elite

Ida Lien (Simostranda IL) – ny på elite

Marte Olsbu Røiseland (Froland IL)

Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF)

Trenere: Patric Oberegger og Sverre Waaler Kaas

Elite menn

Erlend Øvereng Bjøntegaard (IL Bevern)

Johannes Thingnes Bø (Markane IL)

Tarjei Bø (Markane IL)

Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo IL)

Johannes Dale (Fet Skiklubb)

Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklubb) – ny på elite

Trenere: Egil Kristiansen og Siegfried Mazet

Utvikling kvinner senior

Juni Arnekleiv (Dombås IL) - ny på utvikling senior

Anne Bunemann De Besche (Idrettslaget Try) - ny på utvikling senior

Jenny Enodd (Budal IL)

Karoline Erdal (Førde IL)

Marte Kråkestad Johansen (Bossmo&Ytteren IL) - ny på utvikling senior

Åsne Skrede (Geilo IL) - ny på utvikling senior

Trener: Sverre Olsbu Røiseland

Utvikling menn senior

Alexander Fjell Andersen (Geilo IL)

Sivert Guttorm Bakken (Vingrom IL)

Sindre Fjellheim Jorde (Asker Skiklubb) – ny på utvikling senior

Sindre Pettersen (Nittedal Skiskytterlag)

Endre Strømsheim (Bærums Skiklubb)

Vebjørn Sørum (Søndre Ål Sportsklubb)

Trener: Anders Brun Hennum

U23 kvinner – alle nye på u23

Maren Bakken (Os IL)

Hedda Thoresen Tretteteig Bolstad (Simostranda IL)

Hanna Børve (Kvam langrenn og skiskyttarklubb

Frida Tormodsgard Dokken (Svene IL)

Tuva Aas Stræte (Hønefoss Skiskytterklubb)

Synne Owren (Vingrom IL)

Trener: Halvor Jørstad

U23 menn

Trym Silsand Gerhardsen (Tromsø skiskytterlag) – ny på u23

Fredrik Arne Grusd (Fossum IF)

Martin Nevland (Figgjo IL) – ny på u23

Vetle Rype Paulsen (Lier IL)

Jørgen Solhaug Sæter (Os IL)

Martin Uldal (Birkenes IL) – ny på u23

Trener: Ronny Andre Hafsås