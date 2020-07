Tre viktige poeng for Manchester United i kamp med nye VAR-kontroverser

Ole Gunnar Solskjær måtte levere en real skyllebøtte fra sidelinjen, og etterhvert fikk hans Manchester United fart på sakene.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED 0-2

Scoringer fra Marcus Rashford og Anthony Martial skulle til slutt sikre tre livsviktige poeng for Manchester United, som kjemper om den viktige plassen i Champions League neste sesong.

Det var dog nok et oppgjør som ble preget av VAR-utfordringer og tvilsomme dommeravgjørelser.

- Skyllebøtte

Det gikk ikke mer enn drøye 90 sekunder før Wilfried Zaha hadde rukket å fyre avgårde et godt skudd mot David de Gea, et skudd spanjolen med nød og neppe klarte å bokse til side for mål.

For anledningen startet forøvrig Timothy Fosu-Mensah på venstrebacken for United, nederlenderens første start for klubben siden 2017. I mellomtiden har han blant annet vært på utlån til nettopp Crystal Palace.

Palace var det klart beste laget innledningsvis i oppgjøret, og utnyttet det faktum at United har hatt en tendens til å starte oppgjørene sine heller dårlig den siste perioden.

Bruno Fernandes traff så pannebrasken til Harry Maguire på to strake hjørnespark, men United-stopperen var heller lite imponerende i hodespillet sitt i de situasjonene.

Frem til kampens første drikkepause var det rett og slett ingenting som stemte for bortelaget, og det skal ha irritert Ole Gunnar Solskjær.

- Victor Lindelöf og Scott McTominay får en skyllebøtte av Solskjær fordi de ikke får ballen fremover kjapt nok, skrev Manchester Evening News-journalist, Samuel Luckhurst.

Uniteds første sjanse - eller halvsjanse - kom etter en liten halvtime. Anthony Martial dro seg inn i banen fra venstrekanten og fant Mason Greenwood på hjørnet av boksen, men stortalentet var ikke i nærheten av å treffe rent på det forsøket.

Palace slapp ikke foten av gasspedalen, og var gode både med og uten ball. Det er ikke utenkelig at Roy Hodgson bet seg merke i hvor effektivt det høye presset til Southampton var forrige uke, for det var i stor grad det samme kampbildet vi fikk servert fra Selhurst Park denne torsdagen.

Men plutselig stemte kombinasjonene for Solskjærs menn, og litt ut av det blå lå ballen plutselig i Palace-målet. Det var Rashford som fikk æren av å sette ballen i mål, etter flott forspill av blant annet Uniteds portugisiske juvel.

- Der fikk Solskjær se at Fernandes var involvert sentralt i banen, nettopp det Palace har prøvd å unngå. Patrick van Aanholt på rumpa, så legger han den lekkert i mål, sa Petter Myhre for TV 2.

Like i forkant av scoringen gikk Zaha i bakken i Uniteds sekstenmeter, og reprisene i kjølvannet av scoringen viste at hjemmelaget nok skulle hatt straffe da Lindelöf traff ankelen til Zaha, ikke ballen.

- Er VAR ødelagt? Dette er et seriøst spørsmål, meldte deleier i Crystal Palace, Steve Parish, før han la til følgende:

- Hvordan kan de se på Sakho-situasjonen i flere minutter for å bestemme seg, og så ikke engang se på denne situasjonen? Det er en klokkeklar straffe, og selv de mest trangsynte United-supporterne vet det.

Kontringssterke United

Som seg hør og bør, så var det hjemmelaget som kom best i gang etter hvilen.

Palace la seg høyt og presset United nærmest inn i egen boks, og Solskjærs menn slet stort med å holde på ballen. Det ga også resultater, selv om det ikke ble stående.

Jordan Ayew pirket ballen i mål etter etter bra forspill av Zaha, men etter at VAR hadde fremme med alle mulige streker i arsenalet deres, ble scoringen annullert for offside.

AVGJORDE: Anthony Martials scoring ble spikeren i kista på Selhurst Park. Foto: Peter Cziborra (AFP)

Etter en time satt United fart igjen, og angrepet endte med en god avslutningsmulighet for Rashford, men Vicente Guaita i Palace-buret hadde få utfordringer med å holde den kula.

Et lite kvarter før kampslutt prøvde United seg på en ny kontring, men skuddforsøket til Fernandes gikk rett i metallet og ut fra farlig sone.

Så vartet United opp med feiende flott forsvarsspill, og det var Martial som til slutt fikk sendt ballen i nettmaskene - etter en leken stikker fra Rashford. Dessverre ble scoringen noe overskygget av at Van Aanholt landet svært forkjært da han prøvde å stoppe Martial, og venstrebacken ble liggende med behov for oksygentilførsel.

Nederlenderen ble etterhvert båret av banen med det som kunne tyde på en skulder ut av ledd, hvis undertegnede tolket bildene korrekt.

På det tidspunktet var uansett oppgjøret langt på vei avgjort, og det ble ingen flere store hendelser i kampen, og dermed lever Champions League-håpet i beste velgående for Solskjær & co.