Tredje strake remis for Carlsen

Magnus Carlsen hadde tidlig overtaket, men måtte til slutt kjempe inn remis mot Shakhrijar Mamedjarov. Det var nordmannens tredje strake parti uten seier.

Etter to strake remis var verdensener Carlsen ute etter å komme tilbake på vinnersporet mot Mamedjarov fra Aserbajdsjan i turneringens fjerde runde. Det så raskt lyst ut etter offensivt spill fra Carlsen. Så snudde det og Mamedjarov lå plutselig best an. Carlsen havnet langt bakpå tidsmessig og kjempet innbitt mot klokka. Til slutt var brettet ryddet for brikker og de inngikk remis etter 59 trekk.

Dermed er sjakkmesteren fra Lommedalen nummer to, ett poeng bak ledende Ian Nepomnijasjtsji fra Russland når sju runder gjenstår av turneringen i Zagreb.

Han forlenget samtidig den sterke rekken med langsjakkpartier uten tap til 72.

Mistet overtaket

Lørdag tok nordmannen tidlig initiativet og skaffet seg et overtak mot aserbajdsjaneren. Med hvite brikker gikk 28-åringen aggressivt til verks og Mamedjarov gjorde samtidig et overraskende dårlig trekk.

Med overtak på brettet, tok Carlsen seg god tid på flere trekk, men etter noen svake trekk var fordelen plutselig forvitret.

Den norske sjakkstjernen måtte se Mamedjarov komme seg tilbake i partiet, og plutselig satt Carlsen med langt mindre tid igjen enn motstanderen. Etter 22 trekk hadde Carlsen igjen 18 minutter, mens Mamedjarov sto med 38.

Mot slutten hadde nordmannen et overtak i stillingen, men kjempet en kamp mot klokka. Han holdt hodet kaldt og Mamedjarov tapte stadig tid. Etter fem timer inngikk spillerne remis.

Tredje remis på rad

Russeren Ian Nepomnijasjtsji leder turneringen. Han har tre seirer og én remis og dermed 3,5 poeng. Carlsen åpnet med seier, men har så spilt tre strake remis. Favoritten har med det 2,5 poeng.

Turneringen spilles over elleve partier og avsluttes 8. juli. Søndag spiller Carlsen med svarte brikker mot russiske Sergej Karjakin.

Carlsen har vært i knallform i år. Han har vunnet alle turneringer han har deltatt i. Tidligere i juni gikk han til topps i Norway Chess-turneringen i Stavanger.

