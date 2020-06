Tredje strake tap for Ødegaard og Real Sociedad

En lengre rekke med nederlag har klubben aldri opplevd under Imanol Alguacils trenerperiode.

REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO 0-1:

Heller ikke nedrykkstruede Celta Vigo hjemme i San Sebastian viste seg å bli overkommelig for formsvake Real Sociedad.

Martin Ødegaard og lagkompisene for nærmest ingenting til å stemme om dagen.

Onsdagens kamp på Anoeta endte med lagets tredje strake tap, noe som aldri har skjedd tidligere siden Alguacil overtok som hovedtrener i 2018.

Blått lys for Europa-plass



Nå ser det dessuten enda mørkere ut for Real Sociedad å kvalifisere seg for europacupene neste sesong.

Fra å kjempe om en mesterligaplass før spilleoppholdet i vår, ligger «Erreala» nå også bak femte- og sjetteplassen som gir plasser i Europa League ved sesongslutt.

Et straffespark like før sidebyttet ble avgjørende for at Celta fikk med seg full poengpott.

Klubblegenden Iago Aspas (32) sendte inn ballen fra krittmerket, og noterte seg samtidig for sin 100. scoring i La Liga.

98 av målene har Aspas scoret over to perioder som Celta-spiller.

Frustert



Martin Ødegaard har slitt med å finne tilbake til taktene fra før det lange oppholdet i sesongen på grunn av koronaviruset.

Drammenseren fikk det ikke til å stemme særlig godt mot Celta heller. Alguacil valgte å plukke Ødegaard av banen før det var spilt en time på Anoeta.

- Det er et litt dårlig kroppspråk på Martin Ødegaard, og det kan man jo forstå, bemkerket Strive-kommentator Magnar Kvalvik da den norske profilen måtte overlate plassen til Portu i 58. spilleminutt.

- Får neppe rosende ord

- Martin Ødegaard får neppe allverdens av børskarakterer eller rosende ord i morgendagens vurderinger. Slår noen gode dødballer, og er nest sist på tre avslutninger, men fortsatt for anonym i spillet, bemerket Viasport-eksperten Petter Veland på Twitter.

Kvalvik bemerket at Real Sociedad hadde ballen mye på gjestenes halvdel i andre omgang. Mot slutten av kampen hadde det ikke akkurat florert av gode målsjanser til hjemmelaget.

Et brukbart frisparkforsøk fra Adnan Januzaj var stort sett hele beholdningen i Real Sociedads forsøk på å slå tilbake fra 0-1 etter pausen.

Celta Vigo skaffet seg sin andre ligaseier på rappen og har fått et større pusterom ned til nedrykkstreken. Aspas'straffemål i San Sébastian gjør at gjengen fra Galicia har sju poengs luke ned til Mallorca under streken.