Trek-Segafredo trekker koronasmittet rytter fra ritt

Sykkellaget Trek-Segafredo trekker Giulio Ciccone fra rittet Tirreno-Adriatico. Italieneren har testet positivt på korona.

Trek-Segafredo opplyser i en pressemelding at Ciccone tok testen 31. august, men at han ikke har hatt kontakt med lagkameratene siden en treningsleir 23. august.

Dermed trekker sykkellaget Ciccone fra startlistene. Etapperittet Tirreno-Adriatico, som starter mandag, var en viktig del av Ciccones forberedelser til Giro d'Italia.

I forkant av treningsleiren ble samtlige på laget testet, men da var ingen i sykkellaget smittet. Underveis ble imidlertid 25-åringen sliten og sendt hjem for å trene for seg selv. Få dager senere avga han en positiv test, skriver Trek-Segafredo.

I fjorårets Tour de France kjørte Ciccone to dager med den gule ledertrøya. Han har også to etappeseire fra Giro d'Italia på CVn, i tillegg til at han vant klatretrøya i fjorårets Giro d'Italia.

Tirreno-Adriatico starter mandag og avsluttes en uke senere.

