Trenerbytte hjalp ikke for Minnesota Wild – nytt tap på hjemmebane

Det hjalp ikke at Minnesota Wild kastet ut trener Bruce Boudreau fredag. Lørdag røk Zuccarello og laget på et nytt kjedelig hjemmetap 2-0 mot San Jose Sharks.

Boudreau fikk sparken etter at Minnesota Wild tapte hjemmeoppgjøret mot gamleklubben til Mats Zuccarello, New York Rangers, torsdag. Dean Evason ble satt midlertidig inn som hovedtrener, men det så ikke ut til å ha noen effekt i lørdagens kamp mot San Jose Sharks.

Kampen hjemme på Xcel Energy Center var målfattig i de to første periodene. Wild lå knapt over Sharks på skuddstatistikken med ti skudd på mål mot Sharks åtte i første periode og 14 mot bare seks i andre periode. I tredje periode presset Wild mest på av de to lagene, med nesten tre ganger så mange skudd på målet til gjestene. Det ga likevel ikke nettkjenning.

Tre minutter ut i den siste perioden fikk derimot Dylan Gambrell inn et mål og førte med det Sharks i ledelsen foran Wild. Bare sekunder før full tid fulgte svenske Melker Karlsson opp og økte gjestenes ledelse til 2-0 over hjemmelaget da han uhindret sendte pucken i det åpne målet til Wild.

Wild er tre poeng bak Arizona Coyotes i kampen om den siste sluttspillplassen i Western Conference. Laget har vunnet sju av sine 12 siste kamper, og tapet lørdag var det andre på rad på hjemmebane.

Norske Mats Zuccarello var på isen i 16 minutter og 41 sekunder i kampen. Han hadde to skudd på målet til Sharks, men i likhet med Wilds 37 øvrige scoringsforsøk, gikk heller ikke hans skudd inn.

Neste kamp for Minnesota Wild er onsdag: Da spiller laget bortekamp mot Vancouver Canucks.

