Treneren hyller Ødegaard: – Han holder ut med smertene

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil sier Martin Ødegaard for lengst kunne avsluttet sesongen, men er imponert over at nordmannen setter laget foran seg selv.

Ødegaard sliter med jumpers knee og spiller i øyeblikket med smerter. Det har medført at Real Sociedad har måttet ta ned både kamp- og treningsbelastningen til drammenseren. Foran torsdagens hjemmemøte med Sevilla roser trener Alguacil den norske midtbaneeleganten for å bite tennene sammen og fullføre sesongen. – Martin gjør en stor innsats for å bidra og holder ut smertene. Han kunne ha reist for to uker siden, fått behandling og vært klar til neste sesong, men han har bestemt seg for å være med til slutten, sier Alguacil ifølge avisen Mundo Deportivo. Tidlig i juli var Ødegaard i Barcelona for å sjekke det vonde kneet. Siden har han vært på banen i flere kamper for Sociedad. Mandag slo han den målgivende pasningen da William José sendte San Sebastian-klubben i ledelsen 1-0 mot Villarreal. Det var 21-åringens første målpoeng på lang tid. Oppgjøret endte med seier 2-1 til Ødegaard og lagkameratene. Nordmannen spilte en drøy time. Real Sociedad ligger på 7.-plass og kjemper om europaligaspill når to serierunder gjenstår i La Liga. Kun målforskjellen skiller opp til Getafe på den viktige 6.-plassen. Etter torsdagens møte med Getafe venter en svært vrien bortekamp mot Atlético Madrid i siste serierunde. (©NTB)

