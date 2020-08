Treneren om forholdet til kometen Hauge: – Har ikke alltid funnet tonen

Kjetil Knutsen erkjenner at det ikke alltid har vært like lett å få sesongens store komet i Eliteserien til å fungere i laget.

Jens Petter Hauge har herjet for Bodø/Glimt denne sesongen. Trener Knutsen innrømmer likevel at ikke alt alltid har gått på skinner mellom han og Hauge.

– Han og jeg har ikke alltid funnet tonen. Jeg har lært veldig mye av Jens Petter. Han har en litt annen tilnærming til det å bli god enn mange andre. Han har vært veldig opptatt av å utvikle egne ferdigheter, og holdt igjen på den fysiske biten, sier Knutsen om hans juvel Jens Petter Hauge.

Les også: RBK skal ha motatt bud: Stjerne på vei til storklubb

Ivrig fortsetter treneren:

– Han må forstå at han må jobbe beinhardt hver eneste dag. Han må ofre veldig mange ting for å prestere på det øverste nivået.

Ellevill sesong

Hauge står med sju mål og fire målgivende pasninger på de første elleve kampene så langt denne sesongen.

I midten av juli overrasket han samtlige da han takket nei til Cerle Brugge på direktesendt TV. Knutsen er meget imponert over måten Hauge har taklet det å bli koblet til den belgiske klubben, samt å herje i Eliteserien.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

– Denne overgangen har pågått over veldig lang tid. Måten han mentalt har stått oppi det er veldig imponerende. Der har han kommet mye lenger enn det jeg hadde trodd. Og det at han valgte å bli er veldig imponerende av ham.

– Ja, for på banen har han vært ganske ekstrem til tider?

– Den progresjonen Jens har vist gjennom denne sesongen har vært ganske enorm, fordi han har vært så god. Han har en ekstrem X-faktor i spillet sitt. Det betyr veldig mye for totalen i vårt lag at han er med videre.

Skuffet, men avgjorde

Hauge selv var skuffet etter oppgjøret mot Strømsgodset sist helg, en kamp han avgjorde da Glimt vant 3-2. Det sier noe om mentaliteten hans, sier Knutsen.

– Han setter steintøffe krav til seg selv om hvor han ønsker å spille. Det elsker jeg. Vi skal hjelpe han så langt vi kan på veien.

– Jeg legger lista høyt for meg selv, ja. Jeg må få lov til å være lov til å være skuffet jeg og, selv om laget vinner, supplerer Jens Petter Hauge.

– Det at han er sliten nå er veldig forståelig. Han har ikke akklimatisert seg, for det var først sist høst at han begynte å få 90-minuttere. Vi er bare veldig stolte av han i Bodø, sier Knutsen.

(©NTB)