Trenger kulde før Drammen-sprinten

Om en knapp måned er NM-arrangør Konnerud IL ansvarlige for den tradisjonelle bysprinten i Drammen. Også her kan snømangel by på problemer for verdenscuprennet.

Normalt ligger snøen til bysprinten i Drammen klar i hauger på Konnerud. Med en usedvanlig mild vinter, samt et ski-NM på nettopp Konnerud, er arrangøren avhengig av en god kuldeperiode for at rennet kan gå som planlagt. – Foreløpig planlegger vi for å gjennomføre som planlagt i byen. Men vi er væravhengig for å få nok snø, sier rennsjef Arne Madsen til NTB. Langrennssprinten skal etter planen arrangeres onsdag 4. mars. Foran NM så arrangøren seg nødt til å hente 4000 kubikkmeter snø fra Kongsberg. – Denne gangen handler det om å få produsert på Konnerud. Det vil ikke være aktuelt å hente inn snø denne gangen. Madsen sier at det er det internasjonale skiforbundet, FIS, som eventuelt bestemmer hva som skjer dersom kuldegradene ikke strekker til. (©NTB)

