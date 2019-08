Tribunen totalkollapset etter uvær

Heldigvis skal ingen mennesker ha befunnet seg på tribunen.

AZ Alkmaar spilte hjemmekamp senest forrige uke, og kun tilfeldigheter gjorde at ingen mennesker var tilstede på stadion denne lørdagen.

Som vist på bildene under, har taket på hjemmebanen totalkollapset. Sterk vind i området skal være årsaken til ulykken.

- Taket på AFAS Stadium i Alkmaar har kollapset som et resultat av storm, sier sikkerhetsorganisasjonen i nord-Holland i en uttalelse.

Nederlands meteorologiske institutt KNMI, advarte mot sterke vinder opp imot hele 100 kilometer i timen lørdag ettermiddag.

Det medfører også at lagets neste hjemmekamp, mot FC Mariupol i Europaliga-kvaliken nå blir utsatt. I 2013 opplevde AZ også en katastrofe på hjemmebanen, da taket på tribunen tok fyr under et Europaliga-oppgjør mot greske Atromitos.

Den gangen ble kampen avlyst etter 57 minutter.

Bjørn Maars Johnsen spiller til daglig i den nederlandske klubben som ligger på tredjeplass etter en kamp spilt i Eredivisie.

AZ spiller sin andre kamp for sesongen borte mot RKC Waalwijk søndag.