Trine Rønning blir J15-landslagstrener

Etter 162 A-landskamper for Norge er Trine Rønning klar for å bidra til å utvikle nye landslagskjemper. Hun er blitt landslagstrener for J15-laget.

– Det er kjempeartig. Det å ta steget fra å være fotballspiller til å være trener, det er noe helt annet. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på oppgaven, sier 35-åringen til fotball.no.

Hun jobber allerede som prosjektleder for jentesatsingen i NFF Telemark og som fotballforbundets fagansvarlige for Telenor Xtra. Nå blir det trenerjobb i tillegg.

– Jeg ser fram til å få lov til å være med å påvirke og utvikle de som kommer nedenfra, og ikke minst lære dem hva fotball handler om, sier Rønning.

– Trine har et erfarent fotballhode, har vært med på mye og alltid vært en veldig meningsberettiget ledertype på banen. Fotballfaglig er mye på plass sier NFFs fagsjef for kvinnefotball Even Pellerud. Det var han som innstilte Rønning til jobben.

Han synes det er viktig å vise at NFF vil satse på kvinnelige trenere.

– J15-jobben ble ledig da Lena Tyriberget begynte i Avaldsnes. Da synes jeg det var naturlig med en ny kvinnelig trener, sier han.

