Tripic på vei til tyrkisk fotball

Viking har akseptert et bud fra den tyrkiske toppklubben Göztepe på sin kaptein og playmaker Zlatko Tripic, melder NRK.

27-åringen var tirsdag morgen på vei til Tyrkia for å undertegne en kontrakt med det som høyst sannsynlig blir hans nye arbeidsgiver.

– Han har fått lov til å reise til Tyrkia for å forhandle med en ny klubb. Han skal ned dit for å forhandle fram en personlig avtale og bestå den medisinske testen. Skulle ikke det gå i boks, så kommer han tilbake til oss, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til NRK.

Göztepe ligger på 10.-plass i den tyrkiske eliteserien. Ifølge Stavanger Aftenblad selges Tripic for om lag fire millioner kroner. Han har vært en svært viktig spiller for laget de siste to sesongene.

Viking har også solgt Kristian Thorstvedt til Genk i januar. For den overgangen fikk Stavanger-klubben inn noe i overkant av 15 millioner kroner.

Mandag ble det samtidig klart at Viking kjøper spissen Veton Berisha fra Brann. Prislappen skal ha vært på rundt sju millioner kroner.

