Trippel Ingebrigtsen til EM i terrengløp, ingen Tønseth

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen løper alle EM i terrengløp i Nederland i desember. Som ventet ble det ingen start for langrennsløper Didrik Tønseth.

Tønseth har i hele høst uttrykt et ønske om å få representere Norge under mesterskapet i Tilburg. I oktober ble han litt overraskende norsk mester i terrengløp.

Langrennsledelsen har samtidig vært knallhard på at det er uaktuelt å gi landslagsprofilen muligheten til å reise til Nederland. EM-løpet går søndag 9. desember, samme dag som det er verdenscuprenn på Beitostølen.

– Jeg håper at jeg kan gå her lørdag og løpe EM i terrengløp søndag. Jeg får se om det går, sa Tønseth til NTB i forbindelse med langrennsåpningen nettopp på Beitostølen tidligere i november.

Ingebrigtsen er klar

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var på sin side krystallklar på at det ønsket var helt uaktuelt å innfri. Han gikk så langt som å si at dersom Tønseth valgte å reise til Nederland, ville ikke trønderen lenger være «aktuell for tre- og femmil i VM».

Tremila på Beitostølen 9. desember er et viktig uttaksrenn for VM i Seefeld.

Brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen fra Sandnes representerer derimot Norge i seniorklassen i Tilburg. Med seg får de Stavanger-løper Ørjan Grønnevig og Tom Erling Kårbø fra Stord.

Tittelforsvarer

Lillebror Jakob Ingebrigtsen stiller til start i U20-klassen. Der har han selskap av Simen Halle Haugen (Runar), Håkon Stavik (Ålesund), Simon Nebijo Steinshamn (Tingvoll) og Jonathan Andersen Vedvik (Tønsberg).

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen er tittelforsvarer i U20-klassen. For ett år siden tok han gullet i slovakiske Samorin. Den gang måtte storebror Henrik nøye seg med 11.-plass i seniorklassen. Filip Ingebrigtsen deltok ikke.

I kvinneklassen skal Karoline Bjerkeli Grøvdal (Tjalve), Silje Fjørtoft (Ull/Kisa) og Sigrid Jervell Våg (BUL) representere Norge i Tilburg. Grøvdal tok bronsemedaljen under fjorårets EM etter å ha tapt spurten om sølvet mot svenske Meraf Bahta.

(©NTB)

