Trippel norsk i rulleski-VM da Andresen gikk til topps

Det ble trippel norsk på 200 meter sprint i rulleski-VM fredag. Ragnar Bragvin Andresen sikret gull foran Jostein Olafsen og Kristian Ankersen.

Rulleskispesialist Andresen sikret seg med det sitt andre VM-sprintgull på rulleski. 31-åringen var sterkest i sprinten og vant noe foran Olafsen i latviske Madona. Ankersen sikret seg bronsen foran Ivan Zhilinskij fra Russland.

– Det føles veldig stort. Det er en ganske emosjonell opplevelse for meg i dag. Jeg har holdt på lenge og kjempet mye. Å klare å ta et nytt individuelt VM-gull er emosjonelt for meg, sier Andresen til NTB.

Andresens forrige VM-sprintgull kom i Aure i 2011. Han har fra før også tre VM-gull i lagsprint.

Felte tårer

Fredagens opplevelse ble større av at 31-åringen fikk selskap av Olafsen og Ankersen på pallen.

– Å stå på pallen med mine to gode venner gjorde det ekstra stort. Det er ikke bare jeg som er emosjonell og som har felt noen tårer. Det er fantastisk moro og utrolig gøy, fortsetter den ferske verdensmesteren.

VM-gullet gjør at 31-åringen overtar ledelsen i verdenscupen før lørdagens renn. Da er det duket for 20 kilometer (menn) og 15 kilometer (kvinner). Rulleski-VM avsluttes med lagsprint søndag.

Juniorgull

Samtidig var Julie Henriette Arnesen i en klasse for seg i juniorfinalen for kvinner. Drammensjenta sikret med det Norges andre gullmedalje for kvelden.

Amund Korsæth måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen i juniorfinalen for menn. Sarpsborg-gutten var en halv rulleskilengde unna medalje.

