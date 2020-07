Trippelbogey ødela for Hovland i Ohio

Trippelbogey på hull 15 ødela på det som ellers var en dag midt på treet for Viktor Hovland i PGA-turneringen i Ohio. Han endte dagen fem slag over par

Etter tre dager ligger den norske golfstjerna som nummer 29, et slag over par.

Hovland åpnet med to birdies og tre bogeys de første ni hullene. Det ble bogey på hull 13 og biride på hull 14 før han måtte putte tre ganger før ballen gikk i hull 15. Hovland avsluttet dagen med to par og bogey på siste hull.

For Hovlands del er muligens en topp 20-plassering det mest sannsynlige i helgens turnering. Med en sterk avslutningsrunde er heller ikke en topp-ti-plassering umulig, men da må nordmannen leverer en sterk runde søndag.

Spanske Jon Rahm leder turneringen med 12 slag under par. Amerikaneren Ryan Palmer innehar 2.-plassen med åtte slag under par.

Første hull ti-par

Hovland fikk en ujevn start på lørdagens runde. Etter birdie på hull to, gikk han på rundens første bogey allerede på hull tre. Bogey ble det også på hull fire.

På hull fem hadde nordmannen en eaglemulighet, men nøyde seg med en birdie. Dermed var Hovland like langt etter fem hull. Med Bogey på hull åtte og par på hull ni var Hovland ett slag over par halvveis på lørdagens runde.

På hull ti fikk derimot Hovland noe som må sees på som en opptur. Etter å ha fått bogey på hullet seks runder på rad de siste to ukene reddet nordmannen par denne gangen.

Etter bogey på hull 13 og biride på hull 14 måtte altså han derimot bruke åtte slag for å få ballen i hull 15.

Det virket til å være tunge forhold på banen i Ohio. Flere av spillerne i toppen slet med å gå under par på lørdagens runde. Ingen spillere topp ti i turneringssammendraget gikk mer enn to slag under par lørdag.

16 millioner i premiepotten

Etter en tung start på turneringen torsdag der Hovland gikk to over par, rykket nordmannen opp 51 plasser til 8.-plass etter å ha gått seks slag under par fredag.

Turneringen spilles på samme bane som Hovland storspilte under forrige helgs turnering. Da endte oslomannen som nummer tre etter både storspill og to baller i vannet siste dag. Helgens tradisjonelle Memorial-turnering har derimot vesentlig større prestisje.

Vinneren av helgens turnering får rundt 16 millioner kroner.

(©NTB)