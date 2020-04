Trøbbel for det svenske langrennslandslaget: Kan bli tvunget til å kvitte seg med både trenere og utøvere

Den svenske lanngrennssjefen forteller om utfordringer som følge av koronakrisen. Nå må de ty til endringer.

Forbundsdirektør Ola Strömberg var i utgangspunktet ubekymret med tanke på økonomien i svensk langrenn til tross for koronakrisen, men nå opplyser langrennssjef Daniel Fåhraeus til Expressen at krisen får konsekvenser.

Fåhraeus gjør det klart at det vil bli endringer på det svenske langrennslandslaget som følge av koronakrisen

- Jeg kan bekrefte at budsjettet er mindre for neste år. Vi ser egentlig generelt på hvordan vi skal få alt til å fungere så effektivt som mulig med knappere ressurser, forteller Fåhraeus til den svenske avisen.

UTFORDRINGER I KØ: Koronakrisen skaper trøbbel for langrennssjef Daniel Fåhraeus. Foto: (Bildbyrån)

Vil påvirke svensk langrenn i flere år



Langrennssjefen innrømmer at det kan bety at stjerner som Charlotte Kalla og Frida Karlsson kan få færre lagvenninner og trenere neste sesong.

Det går med andre ord mot færre landslagsplasser og trenerplasser på øverste nivå i svensk langrenn.

- Det kommer trolig ikke ut til å se ut som før, forteller Fåhraeus om kabalen som skal legges.

Han spår at koronakrisen vil påvirke svensk langrenn i lang tid fremover.

- Det her kommer til, på en eller annen måte, å påvirke oss i flere år fremover, og ikke på en positiv måte, sier Fåhraeus.

Langrennssjefen forklarer at de jobber for fullt for å lage ferdig en plan for kommende sesong.

Norsk uttak i slutten av april

Også i Norge kan det gå mot færre antall plasser på langrennslandslaget for kommende sesong.

Landslagsledelsen tar i disse dager ut laget som til slutt må godkjennes av langrennskomiteen før det blir offentliggjort i slutten av april.

Langrennssjef Espen Bjervig har allerede antydet at det går mot færre landslagsplasser for neste sesong.

