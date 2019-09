Trøbbel for Klæbo på hans første høydeopphold: Frykter brudd

Johannes Høsflot Klæbo (22) har fått en vond start på treningssamlingen i Frankrike.

FONT ROMEU (Nettavisen): Den norske langrennsstjernen er for aller første gang på høydesamling med landslaget.

Klæbo uttalte til Nettavisen tidligere i sommer at han var spent på hvordan kroppen ville reagere på høydetrening, men foreløpig ser det tilsynelatende ut til at Klæbo har taklet påkjenningen bra.

Likevel har ikke høydesamlingen i franske Font Romeu gått helt som planlagt for nordmannen.

Falt på trening



Sent i forrige uke falt nemlig Klæbo under en løpetur og skadet tåen. Nå frykter han at tåen kan være brukket.

Det forteller han selv gjennom sin egen Youtube-kanal.

- Jeg vet ikke om den er brukket, bare forstuet eller hva den er, men den er i hvert fall ikke helt bra. Den er vond og jeg er nødt til å ta det med ro, sier Klæbo på vloggen.

- Det er litt kjipt, men sånn er det, forteller langrennsprofilen.

Skaden har gjort at Klæbo har trent alternativt under treningssamlingen de siste dagene.

Nettavisen er tirsdag på plass i Font Romeu der det norske landslaget holder til.

Der får Nettavisen bekreftet at Klæbo får behandling for tåen, men at det går fint med løperen.

- Det er ingen dramatikk i Johannes sin skade. Stortåen er tapet og han trener alternativt. Det gjøres fortløpende vurderinger om behovet for ytterligere tiltak, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen til Nettavisen via pressekontakt Gro Eide.

Klæbos første høydesamling

Høydeoppholdet er Klæbos første og det har derfor vært knyttet noe ekstra spenning til samlingen for hans del.

Nordmannen har til nå holdt seg unna høydetrening, men i samråd med landslagstrener Eirik Myhr Nossum og morfar og trener Kåre Høsflot bestemte han seg tidligere i år for å prøve det ut for første gang denne høsten.

OL i Beijing i 2022 vil foregå i høyden og tanken er at Klæbo vil ha godt av å få erfaring med høydetrening lenge før den tid.