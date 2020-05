Trøbbel for Uefas EM-plan: Tviler på ny svensk sjanse

Uefa skal ha store utfordringer med tre av vertsbyene før neste års fotball-EM for menn. Kan Sverige komme inn kjøkkenveien og få tre hjemmekamper?

EM spilles etter planen fordelt på tolv byer neste år. Mesterskapet er utsatt fra i år. Norge kan komme seg med i EM gjennom seier over Serbia og så mot enten Skottland eller Israel i Uefas nasjonsliga. Disse kampene spilles trolig i månedsskiftet oktober/november.

Tre byer, en av disse er Bilbao i Spania ifølge nyhetsbyrået AP, kan ikke gi definitivt klarsignal per nå. Dermed startet spekulasjonene om hvordan mesterskapet skal avvikles. Uefa utsatte et styremøte fra 27. mai til 17. juni. En av grunnene skal være usikkerheten rundt noen av EM-vertskapene.

Sverige er i gruppe med Spania og spiller etter planen mot spanjolene i Bilbao. Spania er satt opp med alle sine tre puljekamper i Bilbao, men der er ikke alt på stell for tiden.

Sveriges fotballforbund har to ganger tidligere meldt interesse for å være EM-by, men fått en kald skulder fra Uefa to ganger. – Jeg forstår at forhåpningene vekkes, men jeg tror ikke det blir noe av. Jeg tror ikke det åpner seg en tredje mulighet, sier Karl-Erik Nilsson til nyhetsbyrået TT.

Han sitter i Uefas styre og har tett kontakt med prosessen.

Færre?

– Mitt stalltips er at det ender opp med disse tolv arrangørbyene. Hvis ikke, kan det være at man prøver å legge flere kamper til færre steder, sier Nilsson.

Sveriges Friends Arena oppfyller Uefa-kravene, og det er også mulighet for å benytte et tak over banen der.

Danmark skal spille alle sine tre gruppekamper i København, og det sees på en sportslig kjempefordel.

Dersom Norge kommer med i EM, vil to kamper (mot Kroatia og Tsjekkia) avvikles på Hampden Park i Glasgow og en på Wembley i London (mot England).

Dette er de tolv EM-byene: København, Glasgow, London, München, Roma, Baku, St. Petersburg, Budapest, Bucuresti, Amsterdam, Bilbao og Dublin.

Uefa har ikke gått ut med hvilke av disse tre som skal ha utfordringer med å opprettholde sin status.

(©NTB)