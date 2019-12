Trøbbel i den norske leiren. Frykter sykdom på hotellet

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble natt til tirsdag rammet av magesjau og er isolert fra den norske troppen. Nå fryktes det at flere kan bli rammet.

TOBLACH (Nettavisen): Nossums trenerkollega Arild Monsen bekrefter nyheten til Nettavisen etter tirsdagens 15 kilometer i Toblach.

- Vi dro til stadion, men Nossum ble isolert i løpet av natten. Han ble dårlig, sier Monsen til Nettavisen.

Beskjeden kommer nyttårsaften, samme dag som de fleste av de norske herreutøverne mislyktes fullstendig på 15 kilometer intervallstart i Toblach.

LANDSLAGSTRENER: Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Frykter smitte



Foreløpig skal ikke flere være rammet av viruset, men Didrik Tønseth gjør det klart at de norske utøverne må passe på for ikke å bli smittet.

- Det er tydeligvis noe på hotellet som går, sier Tønseth.

Derfor frykter man nå at flere kan bli syke.

- Vi må passe på, sier trønderen som endte på en svært skuffende 70. plass.

Han tror imidlertid ikke at skuffelsen skyldes sykdom, og går langt i antyde at touren er over for hans del.

Landslagstrener Monsen forteller at den norske troppen tar alle forholdsregler for å unngå smitte.

- Vi må kjøre så god hygiene som mulig og lytte til det helseteamet sier, forteller Monsen.

Det er også Hans Christer Holund tydelig på.

- Man må være flink med håndhygiene, og det er vi. Man må prøve å ta på færrest mulig ting. Det er ofte når man tar på noe og spiser etterpå at man blir syk. Hvis man er nøye med hygienen så skal det gå greit, så lenge det ikke er noe med maten, forteller Holund til Nettavisen.

Vil ikke ha noe hysteri



Landslagsløper Sjur Røthe mener det er viktig å ikke stresse for mye over situasjonen.

- Vi må prøve å ikke lage noe hysteri ut av det. Det er fort gjort at hvis man begynner å kjenne etter om man har vondt i en fot, vondt i en hals eller er litt uggen i magen så er man som regel det, sier Røthe.

Vossingen forklarer at de vet hvordan de skal reagere når det blir sykdom i leiren.

- Vi prøver å tenke minst mulig på det og gjøre det vi skal. Vi har vært såpass mye med i gamet. Når Emil ble syk så trekker han seg ut av gruppen. Når Nossum er uggen så låser han døren på rommet sitt. Vi har lege med oss, sier Røthe.

Bor med svenskene

Det norske laget bor på hotell sentralt i Toblach. Det hotellet deler de blant annet med den svenske leiren.

Det svenske laget skal ikke være rammet av noe magesyke, men landslagsløper Calle Halfvarsson liker ikke å høre nyheten fra den norske leiren.

Til Aftonbladet sier Halfvarsson at det kan bli aktuelt å bytte hotell.

- Jeg skal ikke feire nyttår med de, sier svensken.

- Hvis det går magesyke så kan det være lurt å bytte hotell. Jeg har hatt nok problemer med min mage tidligere, forteller svensken.