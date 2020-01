Trøblete uke for Ødegaard, forfall til ny økt i Sociedad

Martin Ødegaard mistet en ny treningsdag med Real Sociedad-troppen onsdag. Han holdt på for seg selv i håp om å bli spilleklar til helgens kamp.

Det skriver lokalavisen El Diario Vasco. Ødegaard fikk problemer med høyrekneet i ligamøtet med Villarreal rett etter nyttår, men fullførte 90 minutter.

Han spilte ikke cupkampen mot Ceuta sist helg, og han har vært borte fra fellestreningene i over en uke.

Real Sociedad spiller en vanskelig bortekamp mot Betis i Sevilla søndag. Det er håp om at Ødegaard blir klarert til den, men det kan også være han må bli hjemme.

I tillegg til kneproblemene hadde nordmannen også en sleng av influensa for noen dager siden. Dette er den andre skadeperioden for Ødegaard denne sesongen. I november sto han over både klubb- og landskamper på grunn av en vond ankel.

