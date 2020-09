Trøim-avgjørelsen ble utsatt. Nå har han gitt Vålerenga svar

Vålerenga bekrefter at de ga klubbens medlemmer beskjed om eierens avgjørelse onsdag kveld.

VALLE (Nettavisen): I april meldte Nettavisen at Vålerengas eier Tor Olav Trøim fra og med 2020 måtte si fra innen 1. juli om han også er med og støtter klubben neste år. Han har forpliktet seg til støtte for 2020. Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkom det at Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

I juli informerte daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga til Nettavisen at denne avgjørelsen ble utsatt til over ferien.

Torsdag informerer Espeseth at avgjørelsen nå er tatt. Klubben avholdt et styremøte mandag, før de informerte medlemmene i klubben på et møte onsdag kveld.

- Avtalen er ikke sagt opp og den løper videre. Trøim er med videre og det ble informert om til medlemmene i går (onsdag red. anm), sier Espeseth til Nettavisen.

Nettavisen møtte daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga Fotball Elite på Intility Arena torsdag. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Avtalen sies ikke opp

VIF-sjefen forklarer at samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS, hvor Magni Sports AS er hundre prosent eier og hvor Tor Olav Trøim igjen eier hundre prosent, gjelder frem til 31.12.2028.

- Det er en 10-årsavtale som ble inngått i 2018. Denne avtalen kan sies opp fra AS'et sin side før 1.juli. Dette har blitt lagt frem og godkjent av medlemmene. Om avtalen hadde blitt sagt opp før 1.juli så gjelder den kun ut året. Det er vedtatt i Vålerenga Fotball AS at den avtalen ikke sies opp, sier Espeseth videre.

Espeseth utdyper at Trøim selv naturlig nok har vært med i prosessen og at et samlet styre i Vålerenga Fotball AS er enige i at denne avtalen ikke sies opp.

Espeseth har selv vært oppført som daglig leder i eierselskapet Magni Sports AS hvor Trøim er eier. Nylig ble Espeseth fjernet fra denne stillingen.

- Jeg er daglig leder i Vålerenga Fotball AS og Vålerenga Fotball Elite. Magni Sports var jeg også tidligere daglig leder for, men jeg tenker at det å være daglig leder for de to førstnevnte er en stor nok jobb. Å være daglig leder i eierselskapet i tillegg er kanskje litt rart, men det er ikke noe dramatikk i det. Det er kun en formalitet, forklarer han.

- Er det slik at Magni Sports skal legges ned fordi Vålerenga Fotball skal stå på egne ben?

- Det jeg kan si i dag er at det må du nesten spørre selskapet selv om, er det korte svaret.

- Og siden du ikke lenger er daglig leder der, så er ikke du nå den rette mannen til å spørre?

- Nettopp. Det blir ryddigere i forhold til media og håndtering knyttet til eierspørsmålet, at jeg som daglig leder av AS'et kan henvise til eierselskapet for å svare på disse spørsmålene. Det er en formalia og ingen endring.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Tor Olav Trøim. Han har ikke vært tilgjengelig.

Gode spillersalg gir håp

I samtalen på den daglige lederens kontor er han tydelig til Nettavisen på at han ikke har vært opptatt av å tenke på avtalen med eierselskapet. Grunnen til det skal være at «han ikke har sett for seg at det kom til å skje».

På grunn av flere gode spillersalg de seneste årene står Vålerenga nå betydelig bedre rustet enn det de gjorde for kun kort tid siden.

Videresalgene av Sander Berge og Chidera Ejuke fra henholdsvis Genk og Heerenveen, til Sheffield United og CSKA Moskva, har bidratt til at Oslo-klubben nå ser svært lyst på fremtiden.

- Vi havner i grønn sone på den siste rapporteringen til NFF. Det er en litt spesiell rapportering på grunn av koronasituasjonen. Primærårsaken til det er Berge-salget fra Genk til Sheffield United. Uavhengig av når pengene kommer så fører vi regnskapsmessig alle inntektene på det tidspunktet salget ble gjort. Det var i første halvår.

Sander Berges overgang til Sheffield United var god butikk for Vålerenga. Foto: Jason Cairnduff/nmc Pool (Pa Photos)

Vålerenga forhandlet også frem en avtale med Genk som ga dem en engangsutbetaling, slik at de fikk mulighet til å hente inn islandske Vidar Örn Kjartansson på en lengre avtale nylig.

- Hvor langt unna er man at Vålerenga kan stå på egne ben uten et eierselskap som kan garantere for driften?

- Det kan skje allerede i år eller neste år. Det er en kort horisont på det nå. Det er mye på grunn av gode spillersalg. Vi har veldig gode tall på netto spillerlogistikk. Selv om vi har hatt ganske mange utskiftninger i stallen fra år til år så har vi ikke brukt mye penger på kjøp. Det er forretningsmodellen vår at vi skal utvikle, selge og genere positive tall til å bygge klubben videre, avslutter Espeseth til Nettavisen.

Nettavisen skrev i mai at spillersalg kunne være redningen for Vålerengas økonomi. Det har vist seg å være en suksessoppskrift for klubben og forrige uke bekreftet Aron Dønnum til Nettavisen at Oslo-klubben hadde akseptert et bud på han fra italienske Lecce.

Torsdag trente han med resten av laget hjemme på Intility Arena, men det er ventet at 22-åringen vil ta en avgjørelse om sin fremtid innen kort tid.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen bekreftet også til Nettavisen at Vålerenga ikke lenger jobber med å hente Rafik Zekhnini til klubben.